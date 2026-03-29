◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＴ・グラスノー投手が本拠地・ダイヤモンドバックス戦に今季初先発し、６回４安打６奪三振、２失点の内容で降板した。味方打線は６回裏の攻撃にフリーマンの適時二塁打で１点を返した。７回からは２番手左腕ベシアがマウンドに上がった。

初回に、１死から２番キャロルに三塁への内野安打で出塁を許すと、２死二塁から４番スミスに左前適時打を浴び、先制点を献上。さらに３回にはキャロルに犠飛を許して追加点を与え、０―２とリードを許した。だが、４回は４番アレナドから始まる相手打線を３者凡退に抑えると、５回も先頭から２者連続三振を奪って無失点で切り抜けた。

２０３センチの長身右腕は、昨年は４月２７日（同２８日）の本拠地・パイレーツ戦で緊急降板して右肩炎症のため負傷者リスト（ＩＬ）入りし、長期離脱。１８試合に登板し、４勝３敗、防御率３・１９だった。ポストシーズンでは救援での登板もありながら仕事を果たし、チームの２年連続ワールドシリーズ制覇に貢献した。今春のキャンプでは、４試合で計１５回２／３を投げて、２勝０敗、防御率３・４５を記録していた。