3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。子どもが欲しい30歳モデル美女が、貯金ゼロの彼氏が結婚から逃げ続ける“リアルすぎる理由”を推測し、涙を見せた。

【映像】30歳モデル美女の抜群のスタイル

本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組だ。砂浜での話し合いを終え、個別インタビューに応じたルナ（30）。彼女は、結婚後のビジョンについて、彼氏のユウキ（31）が「逃げている感じがすごいしていた」と吐露した。

ルナの一番の願いは、結婚して子どもを授かること。しかし、肝心のその話題に踏み込めていない現状に「一番結局話したかった子どもについてっていうのが全く話せてない」と涙を拭う。ユウキは自身の年収を「日本の平均くらい。家庭を持つには厳しい」という考えを持っているだけに、「結婚よりもプレッシャーなんじゃないですかね、やっぱ子どもって、お金がかかるし。だから考えたくもないのか…」と、貯金もゼロのユウキが結婚を避ける理由を痛切に分析した。

一方のユウキも「急に僕が『じゃあ1年後』って言ったとしても具体性ないじゃないですか。それが一番相手を想ってないこと」と、彼なりの苦悩を明かす。お金と子どもという、直視しなければならない結婚のリアルな壁が、2人の前に高く立ちはだかっていた。