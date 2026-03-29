歌手でタレントの渡辺美奈代が28日に自身のアメブロを更新。夫と結婚30周年の記念日を迎えたことを報告し、これまでの歩みや将来への想いをつづった。

【映像】渡辺美奈代の水着姿

この日、渡辺は「今日は私たち夫婦の30回目の結婚記念日」と切り出し、「結婚当初は、沢山喧嘩もしました」と若かりし頃の苦労やぶつかり合いについても率直に明かした。しかし、その経験を経て築き上げた絆は深いようで、「改めて共に歩んできた大切な時間を振り返りながら、2人で感謝したいと思います」と、これまでの日々に改めて感謝の意を表した。

続けて、披露宴での純白のドレス姿や白無垢姿など結婚当初の2人の姿と、現在の仲睦まじい夫婦ショットを複数公開した。

また、将来についても言及し、「おじいちゃん、おばあちゃんになっても、仲良く手を繋いで歩ける夫婦でいようねぇ」と理想の夫婦像を告白。「これからも宜しく!!」と夫へ力強いメッセージを送り、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「いつまでも…仲良しの最高のご夫婦でいらして下さい」「30回目のご結婚記念日、おめでとうございます！」「笑顔の絶えない夫婦でいて下さいね」など、多くの祝福コメントが寄せられている。