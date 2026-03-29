ヤンマガ人気作品『暴力万歳』最新話のページ公開 風呂上りの六道せつな登場
漫画『暴力万歳』が、30日発売の『ヤングマガジン』18号にて巻頭カラーで登場することを受け、最新話の一部ページが公開された。
【画像】黒の下着で大胆ボディ！風呂上りの六道せつな 『暴力万歳』最新話のページ
■『暴力万歳』あらすじ
『賭ケグルイ』河本ほむら×『サツドウ』なだいにし、最強タッグが贈る暴力奇譚！賢く生きることがモットーの高校生・秋田正道は、不良に絡まれているところを女子高生・六道せつなに助けられる。
「僕にも喧嘩を教えてくれないか？」打算と憧れから六道に喧嘩の指導を依頼する秋田だったが、突如六道は秋田に牙を剥く。「暴力こそこの世界の唯一のルール」と断言する六道との出会いから秋田は“暴力”の世界に足を踏み入れていく！
【画像】黒の下着で大胆ボディ！風呂上りの六道せつな 『暴力万歳』最新話のページ
■『暴力万歳』あらすじ
『賭ケグルイ』河本ほむら×『サツドウ』なだいにし、最強タッグが贈る暴力奇譚！賢く生きることがモットーの高校生・秋田正道は、不良に絡まれているところを女子高生・六道せつなに助けられる。
「僕にも喧嘩を教えてくれないか？」打算と憧れから六道に喧嘩の指導を依頼する秋田だったが、突如六道は秋田に牙を剥く。「暴力こそこの世界の唯一のルール」と断言する六道との出会いから秋田は“暴力”の世界に足を踏み入れていく！
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