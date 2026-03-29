タレントで歌手の和田アキ子さんが、3月29日、1985年から続くTBS系の看板番組『アッコにおまかせ！』の最終回に出演。

自身が持つ、「生放送バラエティ番組同一司会者最長放送」のギネス世界記録の更新を表彰され、笑顔を見せました。



【写真を見る】【 和田アキ子 】 「ギネス世界記録」を更新で笑顔 40年続く『アッコにおまかせ！』 「嬉しいです。だって、世界記録でしょ！」 スタジオで表彰





和田アキ子さんの「生放送バラエティ番組同一司会者最長放送」は、きょう2026年3月29日をもって、40年と174日に更新。









スタジオで、ギネスワールドレコーズジャパンのスタッフから表彰された、和田アキ子さんは「嬉しいです。だって、世界記録でしょ！これ！めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます！！」「（表彰を）聞かされてなかったんで、すごく今、心臓バクバク」と、笑顔でコメントしていました。







先日、JNNネットワーク協議会で特別功労賞を受賞した際、和田アキ子さんは、40年間、放送前日の土曜日は大好きなお酒を自ら断つなど、司会者としてのプライドを常に持ち、毎週の放送にのぞんでいたことを明かし、狎簑舒まない！ってずっと飲んでない。だから40周年続いたのかもしれません（笑）瓩伐饐譴鮠个錣擦討い泙靴拭





【 和田アキ子さん プロフィール 】



1968年10月25日、「星空の孤独」でデビュー。



当時から“和製Ｒ＆Ｂの女王”と称され「笑って許して」で「第21回NHK紅白歌合戦」初出場。1972年「あの鐘を鳴らすのはあなた」で日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞。







2007年10月25日に歌手生活デビュー40周年目を迎え、ブラックミュージックの殿堂ニューヨーク“アポロシアター”にて東洋人初となる海外公演を成功させる。



2021年9月2日、配信限定シングル「YONA YONA DANCE」をリリース。YouTubeのMV再生回数は3000万回、TikTokでの総再生回数は5億回を突破。

2023年3月22日、最新曲「KANPAI FUNK」デジタルリリース。



同年、10月18日より、自身最後となるホールツアー「AKIKO WADA LAST HALL TOUR」を、東京、広島、名古屋、大宮、大阪の5都市で敢行し、大成功を収めた。







【担当：芸能情報ステーション】