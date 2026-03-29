面倒な白髪染めより、楽にシャレるコレ！【40・50代】が真似したい♡「白髪ぼかしハイライト」

白髪を隠すのではなく、デザインとして活かす白髪ぼかしハイライトが注目されています。伸びてきた根本が目立ちにくく、頻繁に染め直すストレスを軽減できるのが大きなメリット。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品さと抜け感を両立した、白髪ぼかしハイライトスタイルをご紹介します。

ナチュラルハイライトのレイヤーミディ

サンドベージュをベースに極細のハイライトをなじませて、自然な立体感を演出したレイヤーミディです。派手さを抑えた繊細なハイライトが、白髪をぼかしながら髪全体に柔らかなツヤと美しい毛流れを与えています。レイヤーを入れているので、自然なくびれシルエットを作りやすく、大人らしい抜け感も楽しめそう。

白髪を活かした、奥行きのあるグレージュボブ

レイヤーカットで毛束を重ね、ふんわりとした丸みを作った王道のボブスタイルに、透明感のあるグレージュを合わせました。白髪を明るく染めることで白髪自体がハイライトのような役割を担い、髪に自然な奥行きが生まれています。白髪を逆手に取ったカラーリングは、髪が伸びても色の差が気になりにくいので、軽やかな印象を維持したい人にぴったり。

ポイントハイライトで繋ぐ、レイヤーミディ

まろやかなミルキーベージュのポイントハイライトをのせて、新しく生えてくる白髪をなじみやすくしています。ベースを外ハネ、トップを内巻きにしたワンカール仕上げのレイヤーミディは、動きが出て視線が分散されるため、白髪へ視線が集まるのを回避できそう。メンテナンスの頻度を下げつつ、品のある華やかさを保ちたい人におすすめのデザインです。

顔まわりを明るく見せる、ハイライトレイヤーボブ

ダークブラウンを土台にベージュ系のハイライトをたっぷりと加えることで、白髪を目立たなくさせたデザインです。ワンレングスをベースにしつつ、顔まわりにフェイスレイヤーを入れることで、表情をパッと明るく見せる効果が期待できます。コントラストを楽しみながら白髪をカバーできるため、ふんわりとしたボリューム感と今っぽさが楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@kaito_osaka.design様、@katayu1204様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里