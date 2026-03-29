【後悔】母が借金して買ってくれたのに「ダサい」と捨てた『ランドセルと机』親になって気づいた、大切なこと

春になると思い出す、A美さんの後悔エピソード。

シングルマザーの母が苦労して用意してくれたランドセルや学習机を、大切にせず手放してしまったA美さん。

しかし、自分が親になった今、母の想いの大きさに気づきます。

もう戻らない時間と、取り戻せない大切なもの──。

後悔とともに、これから娘に伝えていきたい想いとは。

春になると思い出す

春になると、毎年思い出すエピソードがあります。

私が小学校に入学した頃のことです。

当時、母はシングルマザーで、生活は決して楽ではありませんでした。

それでも、入学にあたって必要なものを揃えなければなりません。

母がとくに悩んでいたのは、ランドセルと学習机の金額だったそうです。



ランドセルは6年間、学習机はそれ以上使うもの。



「どうせなら、ちゃんとしたものを持たせてあげたい」



そう思った母は、本職に加えてアルバイトを増やしたり、祖父母に頭を下げてお金を借りたりして、なんとか一式を揃えてくれたのだと、後になって知りました。

新しいランドセルを背負い、ピカピカの机に向かったときのことは、今でも覚えています。



幼かった私は、ただただ嬉しくて、目を輝かせていました。



そんな私を見て、母も嬉しそうに笑っていました。

母の想いを無視した私

けれど、子どもというものは勝手なものです。

小学4年生になる頃、私の通っていた学校では、高学年の女子の間ではランドセルではなく、トートバッグで通学するのが流行りました。



私も例にもれず、その流行に乗りたくなりました。



「もうランドセル、ダサいよね」



そう思い、100円ショップで買ったトートバッグを使うようになり、ランドセルはすっかり使わなくなってしまったのです。