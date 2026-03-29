【プレイバック’96】渋谷のクラブでまさかの“ナマ歌唱”マライア・キャリー深夜“お忍び”一部始終

「ホントに本物なのォ？」

10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は30年前の1996年３月29日号『ディスコで午前４時まで大騒ぎ マライア・キャリーの青山→渋谷狄写襪忍びパーティ甍貮始終』を取り上げる。

’25年の時点でアルバムセールス２億枚以上、’90年代からすべての年代で首位を獲得している“世界の歌姫”マライア・キャリー（56）。初の来日公演が1996年３月の７、10、14日に東京ドームで行われた。チケットは即完売、初めて日本でライブをする彼女を一目見ようという人たち15万人が足を運んだ。そんなマライア・フィーバー、“夜の部”の様子を記事は伝えている（《》内の記述は過去記事より引用、肩書は当時のもの）。

1996年３月12日午後4時。宿泊先のフォーシーズンズホテル（東京・文京区）から出発した、ボディガードらお付きの一行を従えたマライア。お腹が減ったのか市ヶ谷のマクドナルドへ立ち寄ったあとNHKホールでの『第10回日本ゴールドディスク大賞』授賞式に出席し、大賞を受賞。その後、夜10時から南青山のイタリアンレストランを借り切って遅い夕食を楽しんだ。

店を出たのは深夜０時30分。大人しくホテルへ帰るのかと思いきや、実はここからが“本番”だった──。

黒いノースリーブのワンピースに白いコートを羽織っただけの超薄着のマライアが現れたのは、渋谷のクラブ『C』だった。そのときの様子を当時の記事では次のように書いている。

《「うそぉー、ホントに本物なのォ？」

とディスコに居合わせた60人ほどのお客サン達は、一瞬目が点になっちゃったのであります。そりゃ頬っぺたをツネりたくなるのは無理もない。だって、店にやってきたのが、“世界の歌姫”ことマライア・キャリー（編集部注：当時25）だったのだから》

周囲のスタッフは厳戒態勢だったが…

確かに『C』は当時、芸能人も訪れる人気店ではあったが、バブルの頃に流行ったようなゴージャスな大箱ではない。店側もまさかボディガードを連れたVIPが訪れるとは思ってもいなかったようだ。

《どうやら、ステージダンサーの１人が数日前、この店に来ていたことから、「みんなで行こう」となったらしいが、ここは入場料2000円でVIPルームもない、こぢんまりとした店。しかも、店の関係者が「いきなり電話がかかって、これから行くと言われてビックリ仰天した」ほどの突然の訪問だったものだから、一般客は夢でも見ているみたいに口アングリ。そんな中、マライアはダンサーらしき外人達と、ディスコスペースに行って、とても楽しそうに踊っていたのだ》

だが、やはりガードは厳重だったようだ。彼女がトイレに入ると、ボディガードが入り口に仁王立ちになるし、店内を移動する際にもすかさず数人が壁を作ってガード。カメラを構えた客は即追い払われるなど、かなりピリピリしていたようだ。それでも厳重なガードをかいくぐってマライアからサインをもらうことに成功した猛者もいたという。

記事によると、このときマライアはコカ・コーラを頼んで飲まずにひたすら踊っていたようだ。そして思わぬサービスもあったという。

《彼女は、「もう、疲れた。明日はディズニーランドに行く予定なのに、こんなに遅くまでいて大丈夫かな」とグチる関係者を尻目に終始上機嫌で、ディスコスペースに２回出掛けては、楽しそうにダンス。おまけに、店内に流れるBGMに合わせてマイクも持たずに、歌い出すという大サービスまでやってくれたのだ。

実は突然の超有名人の登場に、雰囲気を乱された店の常連客の一部は帰ってしまっていたのだが、残った客達はプレミアム・チケットが１枚15万円もするといわれるマライアの７オクターブの歌声を、無料で聴けちゃったのだから、まさに超ラッキーとしかいいようがない》

マライアが上機嫌でクラブを後にしたのは早朝４時すぎだったという──。

やっぱりディズニーランドには行けなかった

1990年に『Vision of Love』でデビュー、またたく間にスターへと駆け上がったマライアは、’90年代という新たな時代とともに誕生したスターだった。初めて来日したのは1993年。その後、1994年に発表した『恋人たちのクリスマス』が日本で大ヒットとなる。この年の秋に放送されたドラマ『29歳のクリスマス』（フジテレビ系）の主題歌となったことで130万枚以上（同曲を収録したアルバム『メリー・クリスマス』は280万枚）のセールスとなったのだ。

バックコーラスの仕事をしていたときに、パーティ会場でCBSレコード（現・米ソニー・ミュージックエンタテインメント）のトミー・モトーラ社長にデモテープを渡したことをきっかけに見いだされ、後に結婚したというシンデレラ・ストーリーもファンを魅了した。1996年のツアーは日本のファンが待ちに待ったものだった。

マライア自身は自由にのびのびと日本を満喫していたかに見えたが、周囲のスタッフは大変だったようだ。当時ソニー・ミュージックで宣伝担当をしていた白木哲也氏はウェブマガジン『Cocotame』のインタビューで当時のことについて〈怒涛の10日間だった〉と語っていた。その中で「ディズニーランド事件」にも触れている。

〈「マイケル・ジャクソンは貸し切りましたよね」って話から始まって、さすがに貸し切りにはできないけど、なんとかオフの日に行きたいと。

そうなると、当然僕らもマスコミを入れたいので、テレビ局とスポーツ紙にスタンバってもらってたんです。テレビ局なんてヘリを出していて。ディズニーランドの上空で飛んで待ってるみたいな感じでした。ですが、結局本人は行かなかったんです〉

深夜のクラブで関係者が「こんなに遅くまでいて大丈夫かな」と心配していたディズニーランド行きは、やはり実現しなかったのだ。当時の本誌の記事によれば、クラブへ行った翌日のマライアは疲れがひどく、夕方までホテルから一歩も出なかったという。前夜のハジけっぷりがさすがにこたえたのだろう。

日本へ大きな旋風を巻き起こした“世界の歌姫”だった。