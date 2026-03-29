《新作》ザクザクがやみつき！！【ファミマ】食べ逃したくない「コラボスイーツ・アイス」

ザクザク食感で人気を集めるチョコ菓子「ブラックサンダー」と【ファミリーマート】のコラボ商品が話題を集めています。スイーツ・アイス・パンなどから、思わず手に取りたくなる魅力満載の全11種類が登場。今回はその中から、見た目にもインパクトのある商品をピックアップしてご紹介します。

大阪“ご当地サンダー”がクッキーサンドに！

「やっと食べてみたかったやつが手に入りました」「ザクザクがやみつき」と、@nyancoromochi_sweets_blogさんが出会えたらラッキーなレアさ、感想を投稿したのは「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド（キャラメル）」。トッピングやキャラメルクリームに使われたココアビスケットが、食感のよさにつながっています。コーヒーと合わせて食べたい一品です。

ザクザク × しっとりの神バランス！

ご当時サンダーから誕生し、@sujiemonさんが「 しっとり & ザクザク食感が凄い」とコメントする「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」。ココアクランブルをトッピングしたガトーショコラ生地に、抹茶チョコソースをたっぷり。ザクザク感としっとり感の絶妙バランスにハマりそう。

ザクザク × ひんやりは食べ応えも◎

クッキー入りのキャラメルアイスに、ミルクアイスとココアクッキーを重ねた「たべる牧場大阪ブラックサンダー キャラメル味」。濃厚さと食感のよさで、ちょっとした空腹感も満たしてくれそう。ビジュアルもパフェのような贅沢感があって、ご褒美スイーツにぴったりです。

らしさ全開で雷級のインパクト！？

「冷たい雷神」と書かれた、食べる前から食感への期待値を大幅アップさせるパッケージが目を引く「ブラックサンダーチョコモナカ」。ゴツゴツ感が際立つ黒いモナカ生地で、2種類のザクザク食感クッキーを混ぜ込んだチョコアイスをサンド。ボリューミーなので満足感がありそうです。

コラボ商品はすべて数量限定なので、早期終売の可能性もあり！ 気になったら早めに【ファミマ】に駆け込んで！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N