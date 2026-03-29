敵地ブルワーズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発し、2戦連発となる2号ソロを放った。3打数1安打1打点1四球で打率.400、OPSは2.225と好調をキープ。チームは1-6で敗れたものの、指揮官は日本の大砲を絶賛した。

0-4とリードされて迎えた4回の第2打席。先頭の村上は初球、真ん中に入った91.8マイル（約147.8キロ）のフォーシームを捉えた。2戦連発となる中越えソロ。打球速度102.9マイル（約165.6キロ）、飛距離409フィート（124.7メートル）の特大弾だった。

これでメジャーデビューから2戦連発。米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の試合後番組では、ウィル・ベナブル監督による村上の絶賛コメントが流れた。

「素晴らしい状態に見えるね！ （ストライク）ゾーンをコントロールし、相手にダメージを与えている。彼の前に走者をためるようにしないとね」。日本の大砲が、大きな存在感を示している。



（THE ANSWER編集部）