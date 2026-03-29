2026年3月27日（金）より、秋葉原の「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて、BANDAI SPIRITSコレクターズ事業部による期間限定のポップアップイベント「METAL BUILD EXPO」が開催中だ。

「METAL BUILD」は、超合金の技術とデザインアレンジが融合した完成品アクションフィギュアブランド。今年でブランド発足から15年を迎える節目のタイミングで、その歩みと最新情報を一堂に体感できるイベントとなっている。

今回は現地に足を運んできたので、注目の展示・新商品情報をたっぷりお届けしよう。

15年の歴史を一望。ブランドの”根っこ”に触れる展示ゾーン

会場に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのが「METAL BUILD」誕生から現在に至るまでの歴史を紹介した展示ゾーン。

『ガンダム』シリーズを中心に、『エヴァンゲリオン』『聖戦士ダンバイン』『コードギアス』『魔神英雄伝ワタル』など多彩な作品のフィギュアがズラリと並ぶ15年分の歩みは、ブランドのファンにとってはたまらない空間だ。

さらに奥へ進むと、「METAL BUILDとは」をテーマにしたゾーンが広がっている。ここでは金属ならではの重量感、パーツの一つひとつに施された精緻な彩色などを見ることができる。

“史上初の女性キャラクターMETAL BUILD”「METAL BUILD 初音ミク」がついに全貌解禁！

筆者が最も興奮したのが、「METAL BUILD 初音ミク」の全貌解禁だ。

昨年11月の「TAMASHII NATION 2025」で初展示された際にも大きな話題を呼んだ本商品。『ガンダム』や『エヴァンゲリオン』といったロボット系IPが中心だったブランドに、バーチャル・シンガー「初音ミク」が登場するというインパクトは相当なもので、多くのファンが続報を心待ちにしていた。

そして今回ついに明らかになった。METAL BUILDで培われた合金製アクションフィギュアの設計技術をベースに、布製のオリジナルデザイン衣装とワイヤー入りPVCシート製のツインテールという複合素材を組み合わせた意欲作だ。

付属品も充実しており、目を閉じた歌唱顔やいたずらっぽく微笑む笑顔など4種の表情パーツ、ロングライフル風の大型音響ガジェット、ホロ箔を使用した専用台座などが同梱。パッケージデザインも本商品のために新たに描き下ろされたもので、プロダクト全体としての完成度が半端ではない。

2026年10月発売予定。価格は36,300円（税込）。

『エウレカセブン』20周年記念！「METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS」

こちらも「TAMASHII NATION 2025」で彩色原型が公開されて以来、注目を集めていた「METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS」の詳細情報が解禁となった。

2025年に放送20周年を迎えた『交響詩篇エウレカセブン』を記念し、京田知己監督とメカニックデザイナー・河森正治氏の監修のもと生まれた”最新のニルヴァーシュ”。気になる商品名の”RS”は、京田監督自ら提案した「リフティング・スペシャル」の略称だという。

ゲッコーステイトのマークをあしらった新たなリフボードが付属し、4種のビークルモードへの変形を実現。金属関節と成型色を活かした質感豊かな装甲表現に加え、ヘッドライトのクリアパーツまで細かく造形されている。

さらに嬉しいのが、第26話「モーニング・グローリー」のあの再会シーンを再現できるレントン＆エウレカのクリアミニフィギュアが付属すること。なかなかにファンの心を撃ち抜いてくれる。

なお、3月26日16時からプレミアムバンダイで開始された予約は早期に準備数に達し、3月27日18時から9月発送分の2次予約が即座にスタートするという盛況ぶり。価格は39,600円（税込）。

『鉄血のオルフェンズ』10周年に華を添える「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」

「METAL BUILD ガンダムバルバトス」のプレイバリューを大きく拡大するオプションパーツセットも、今回のEXPOで初お目見えとなった。

長井龍雪監督とメカニックデザイン・鷲尾直広氏により考案された巨大な可変式武装「460mmライフル砲」は全長約280mmという圧巻のスケール。砲身末端に搭載されたシールドや大型スラスターが精密に造形されており、メカアームの接続パーツと軸には合金素材を使用。補助支柱と組み合わせれば高速推進のポーズも再現可能だ。

加えて、10周年記念新作短編『幕間の楔』に登場したガンダム・バルバトスアダプトの腰部スラスターユニットと太刀/小太刀が同梱されており、会場では「460mmライフル砲」を構えた姿と、アダプト装備で跳躍する姿の2パターンで展示されていた。本体の「METAL BUILD ガンダムバルバトス（第4形態）＋ブーメランメイス」と合わせると、再現できる世界がグッと広がるはずだ。

2026年8月発売予定。価格は16,500円（税込）。

イベント限定品＆新発表アイテムも目白押し！

本イベントのトピックは上記の3大注目商品だけにとどまらない。

まず、イベント限定商品「METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」の事後販売が実施中だ。2022年発売の「METAL BUILD Hi-νガンダム」をベースに全身のカラーリングを青と白基調の公式設定版配色に一新。新規のフィン・ファンネル懸架パーツにより、νガンダムを思わせる片側搭載のシルエットも再現でき、さまざまなディスプレイを楽しめる仕上がり。価格は39,600円（税込）となっている。

そしてガンダムファンに朗報！ なんとイベント開催記念で「METAL BUILD ケンプファー」の特別再販が決定だ。詳細は後日発表予定とのことだが、入手できなかった方は要チェック。

面白いところでは、「METAL BUILD 仮面ライダーゼロワン」のコーナーに新商品と思われるアイテムのシルエットが展示されていたのも見逃せないポイント。

さらに、METAL BUILD EXPO開催を記念して「METAL BUILD 再販リクエスト投票」も実施中で、過去に販売されたアイテムの中から「もう一度手に入れたい」商品に投票できる企画も用意されている。ファンの声が今後の商品展開に反映される可能性があるだけに、ぜひ参加してみてほしい。

■イベント概要

METAL BUILD EXPO

開催期間：2026年3月27日（金）〜7月6日（月）

開催場所：東京都千代田区神田花岡町1-1 TAMASHII NATIONS STORE TOKYO（JR秋葉原駅・電気街北口より徒歩1分）

営業時間：10:00〜20:00

公式サイト：https://tamashiiweb.com/store/tokyo/event/detail/202603.html

METAL BUILD ブランド紹介ページ：https://tamashiiweb.com/item_brand/metal_build/

(執筆者: sasuke_in)