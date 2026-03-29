『ロメリア戦記』2026年より2クールで放送決定！追加キャスト発表
テレビアニメ『ロメリア戦記』の追加キャスト、ティザービジュアル第2弾が解禁された。そして、2026年より2クールで放送されることが決定した。
【画像】どんな表情だよ…公開された『ロメリア戦記』場面カット
ロメリアの元婚約者・アンリ役を広瀬裕也、ロメリアと共に旅をしていた聖女・エリザベート役を千本木彩花、同じくロメリアと共に旅をしていた魔女・エカテリーナ役を伊瀬茉莉也、女剣士・リョキ役を亜咲花が演じる。
正面を見据えるロメリアの背後に、彼女を見下ろすようにアンリ、エリザベート、エカテリーナ、リョキらが立つ…不穏な気配を色濃く漂わせるティザービジュアルも公開された。
本作は、小説投稿サイト「小説家になろう」から生まれた「ロメリア戦記 〜魔王を倒した後も人類やばそうだから軍隊組織した〜」が原作。魔王を倒した直後、王子に婚約破棄を宣言された主人公ロメリアが、新たな世界を作る“戦後”戦記譚。原作小説、コミカライズと展開をしており、累計シリーズ55万部を突破している。
【画像】どんな表情だよ…公開された『ロメリア戦記』場面カット
ロメリアの元婚約者・アンリ役を広瀬裕也、ロメリアと共に旅をしていた聖女・エリザベート役を千本木彩花、同じくロメリアと共に旅をしていた魔女・エカテリーナ役を伊瀬茉莉也、女剣士・リョキ役を亜咲花が演じる。
正面を見据えるロメリアの背後に、彼女を見下ろすようにアンリ、エリザベート、エカテリーナ、リョキらが立つ…不穏な気配を色濃く漂わせるティザービジュアルも公開された。
本作は、小説投稿サイト「小説家になろう」から生まれた「ロメリア戦記 〜魔王を倒した後も人類やばそうだから軍隊組織した〜」が原作。魔王を倒した直後、王子に婚約破棄を宣言された主人公ロメリアが、新たな世界を作る“戦後”戦記譚。原作小説、コミカライズと展開をしており、累計シリーズ55万部を突破している。
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