元TOKIOの松岡昌宏（49）が29日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「日本で一番大好き」な桜を明かした。

リスナーからお勧めの桜はあるかとの質問が寄せられ、松岡は「あるんですよね、近所のここの桜が好きだとか。毎年ね、天気がいいなあという時と、時間があればうちの犬連れて行って。缶ビール1本買って、見て、帰ってくるっていうのはやるんですけど」と打ち明けた。

また「名勝にある桜というより、街にポッとあったりする桜の方が好きだったりするんですね」としながらも「ここはっていうのはですね、京都です。京都にございます祇園新橋にある辰巳神社」とも回答した。

「辰巳神社って小さいんですよ。本当に。20畳ぐらいの本当に小さい、階段も3段ぐらいしかないですしね。ちょうどそれが川沿いのところにぽつんとあるんですね。そこに桜の木がドーンとあって。そこの夜桜がねえ、僕は日本で一番大好きですね」と明言した。

「祇園新橋の川沿いの桜、あそこが一番奇麗かなっていうか、風情があるかなあ」と松岡。「まあ結局より人工的ではあるんですよ、京都ですし、石畳だしね」としたものの「でもきっとこれが昔からあんまり変わってないのかなと思うと、そこに風情を感じたり、歴史を感じたりする」としみじみと話した。

「また京都という場所にも思いをはせるときはあるので。京都という場所が好きですからね」と続け、「まあどこでもいいんですよ、それこそ新潟の古町でも、金沢でも、福岡でも、北海道でも、五稜郭でも。奇麗なところはどこでも桜は奇麗なんですけれども、中でもと言われたらそこかなっていう気がします」と締めくくった。