永野芽郁「しなやかな強さを持つ人でありたい」 “ありのままの本当の自分”収めたフォトブック発売決定
俳優の永野芽郁が、6月21日にフォトブック＆スタイルブックスペシャルBOX「MAGNOLIE」を発売することが決定した。
【写真】多数解禁！さまざまな表情で魅せる永野芽郁
デビュー以来、これまで一度として立ち止まることなく、女優として役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできたが、役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことで辿り着いた“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブック、自身の感性で様々な自分を表現しファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブックという2冊をコンパイルしたスペシャルBOXとなる。
この瞬間しか撮り収めることのできない、今の永野の“ありのままのすべて”を閉じ込めた「ファンへの特別なギフト」として丁寧に編み上げられた唯一無二の本作。このほど、フォトブック、スタイルブック、スペシャルBOXの表紙3点に加え、それぞれの世界観を凝縮した収録カット2点ずつが解禁。
フォトブックからは、時が止まりその一瞬が切り取られたかのような白シャツにスニーカーというラフな出立ちで港に佇むカット、そして、朝起きてそのまま、メイクもヘアも作り込むことなく流れのままに撮影されたという、究極にナチュラルなシャツスタイルのカット。さらに、スタイルブックからは、本人の感性と個性が光る私服スタイリングの企画から、鮮やかなグリーンのセットアップコーデと、花柄ブラウスにベストを合わせたボヘミアンスタイルの2カットが公開となった。
俳優としてではなく、役を脱ぎ、ひとりの人間であり表現者としての「等身大の今」が鮮明に描き出されている。スタイルブックではファンの皆さんから寄せられた質問に本人が答えるというQ&A企画も実施予定となっている。
発売にあたって、永野は「このたび、フォトブックとスタイルブックを発売することになりました。「MAGNOLIE」は、自分の中にある様々な想いと静かに向き合いながら、丁寧に紡いだ本です。揺るがずに空を仰ぎ、凛と咲くマグノリアの花のように。しなやかな強さを持つ人でありたい。そんな願いを、タイトルに込めました。ページをめくるたびに、“今の永野芽郁”がそっと届きますように。応援してくださる皆さま、いつもありがとうございます」とのコメントを寄せている。
■フォトブック
25歳ラスト、異国の地フィリピンで刻んだ、限りなく自然体の姿
デビューから17年、歩み続けてきたことで辿り着いた、本当の素顔の自分。役を脱ぎ、自身と向き合った「今」この瞬間にしか撮り収めることのできない、一人の人間としての率直な姿が、フィリピンの温かく柔らかなシチュエーションの中に描き出されている。飾らず自然体で限りなく無垢な素の姿が収められた一冊。
■スタイルブック
表現者としての自分やファンへのメッセージが綴られた本当の自分の姿
「ファンの皆さんにもっと自分のことを知ってほしい」という想いから、私服のセルフスタイリングや私物、幼少期の貴重な写真、愛犬との日常など、これまであまり明かされることのなかったプライベートの核心の部分に迫った内容を初公開。ロングインタビューでは、自身を取り巻く環境の変化の中で自身と向き合い続け、たどり着いた「現在地」を初めて自らの言葉で語り尽くす。究極のパーソナルブックと言える一冊。
【写真】多数解禁！さまざまな表情で魅せる永野芽郁
デビュー以来、これまで一度として立ち止まることなく、女優として役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできたが、役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことで辿り着いた“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブック、自身の感性で様々な自分を表現しファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブックという2冊をコンパイルしたスペシャルBOXとなる。
フォトブックからは、時が止まりその一瞬が切り取られたかのような白シャツにスニーカーというラフな出立ちで港に佇むカット、そして、朝起きてそのまま、メイクもヘアも作り込むことなく流れのままに撮影されたという、究極にナチュラルなシャツスタイルのカット。さらに、スタイルブックからは、本人の感性と個性が光る私服スタイリングの企画から、鮮やかなグリーンのセットアップコーデと、花柄ブラウスにベストを合わせたボヘミアンスタイルの2カットが公開となった。
俳優としてではなく、役を脱ぎ、ひとりの人間であり表現者としての「等身大の今」が鮮明に描き出されている。スタイルブックではファンの皆さんから寄せられた質問に本人が答えるというQ&A企画も実施予定となっている。
発売にあたって、永野は「このたび、フォトブックとスタイルブックを発売することになりました。「MAGNOLIE」は、自分の中にある様々な想いと静かに向き合いながら、丁寧に紡いだ本です。揺るがずに空を仰ぎ、凛と咲くマグノリアの花のように。しなやかな強さを持つ人でありたい。そんな願いを、タイトルに込めました。ページをめくるたびに、“今の永野芽郁”がそっと届きますように。応援してくださる皆さま、いつもありがとうございます」とのコメントを寄せている。
■フォトブック
25歳ラスト、異国の地フィリピンで刻んだ、限りなく自然体の姿
デビューから17年、歩み続けてきたことで辿り着いた、本当の素顔の自分。役を脱ぎ、自身と向き合った「今」この瞬間にしか撮り収めることのできない、一人の人間としての率直な姿が、フィリピンの温かく柔らかなシチュエーションの中に描き出されている。飾らず自然体で限りなく無垢な素の姿が収められた一冊。
■スタイルブック
表現者としての自分やファンへのメッセージが綴られた本当の自分の姿
「ファンの皆さんにもっと自分のことを知ってほしい」という想いから、私服のセルフスタイリングや私物、幼少期の貴重な写真、愛犬との日常など、これまであまり明かされることのなかったプライベートの核心の部分に迫った内容を初公開。ロングインタビューでは、自身を取り巻く環境の変化の中で自身と向き合い続け、たどり着いた「現在地」を初めて自らの言葉で語り尽くす。究極のパーソナルブックと言える一冊。