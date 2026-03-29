ＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのてんちむこと橋本甜歌が２９日、インスタグラムを更新。元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏との結婚発表から一夜明け、心境をつづった。

てんちむは「ファンの皆さま、たくさんの暖かいＤＭやコメント 本当に本当にありがとうございます うるうるしながら全部目を通してます！！！こうして皆さんにちゃんと報告できたこと、

わたしもとっても嬉しいです！！！本当にありがとう」と感謝。三崎氏については、「意外と言ったら失礼なのですが、本当に優しくて思いやりがあって超超超素敵な旦那さんです！！そんな旦那さんのお陰で結婚ってこんな素晴らしいものなんだ、、！と 私自身、結婚に対する概念が変わったり気付かされることも多く、日々成長中です」とつづった。

今後についても言及。「そんな素敵な旦那さんを生涯かけてずっと支えて、どんなことも一緒に乗り越えて、一番の味方でいられる奥さんでありたいと思います 至らない部分も多いかと思いますが、どうか暖かく見守っていただければ嬉しいです」とし、「改めて、本当にたくさんの暖かいお言葉、ありがとうございました」と丁寧に記した。

長年の友人だったという２人だが、１月３０日に入籍。三崎氏は「これまで長年の友人だったのですが、２０２６年の１月１日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と明かしている。

てんちむは左手薬指に指輪をはめた写真を公開。特大のダイヤモンドとみられる宝石が輝きを放っており、ファンからは「おめでとう！」「お似合いです」など祝福の声が寄せられている。