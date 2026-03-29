SKE48元メンバーのタレント松井珠理奈（29）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。プロ野球開幕戦、広島−中日戦を観戦した際の出会いを報告した。

「開幕戦の応援に広島に行ってきました」と記し、「初のマツダスタジアム 内藤哲也選手にバッタリお会いして試合開始前から大興奮 お久しぶりにお写真を撮っていただきトランキーロではいられませんでした」と広島東洋カープの赤いユニホームを着たプロレスラー内藤哲也（43）とのツーショットを公開した。

中日ドラゴンズファンの松井は、青いビジターユニホームに「どらごんず」とデザインされたキャップ姿。「上着で隠れちゃってますが、柳投手のユニフォームを着て応援させていただきました いつも家族ぐるみで仲良くさせていただいているので日頃の感謝の気持ちを込めて全力応援！！ バッテリーを組んでいた石伊選手の活躍も見られて嬉しい気持ちになりました ラジオ局で金丸投手、吉田投手、石伊選手とお話しさせていただく機会があり、その時の皆さんのキラキラした目が忘れられなくてずっと活躍を願っておりました！！ これからもずっと期待しています」とドラゴンズへの思いをつづり、「バンテリンドームでの応援もいつも楽しいのですが、いろんな球場に行ってみたくなりました！！ 試合開始前、早めに行ってパワーチャージの為に食べたこいから米粉からあげと尾道ラーメンも美味しかったです オススメの球場飯があれば皆さん是非コメントで教えてください」と振り返った。

「長くなりましたがまだまだ始まったばかりなので、今シーズンもドラゴンズファンの皆さんと一緒に夫婦共々全力で応援させていただきたいです 頑張れ！！ドラゴンズ！！ 推しの松山投手が万全な状態で帰ってきてくれますように あぁやっぱり悔しい」と開幕戦は9回に追いつかれ、10回サヨナラ負けを喫した心境もつづった。

ストーリーズでは「今シーズンも夫婦共々ドラゴンズを応援させていただきます」とドラゴンズ愛の決意を示した。

ファンやフォロワーからも「素晴らしい2ショット」「惜しい形での2連敗だけど、ここから」などのコメントが寄せられている。