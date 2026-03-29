タレント・俳優の篠田麻里子さんが自身のインスタグラムを更新。

再婚したことを公表しました。



【写真を見る】【 篠田麻里子 】 再婚を発表 「かねてよりお付き合いさせていただいております方と」「共に穏やかに歩んでいけたら」



篠田麻里子さんは、インスタグラムに、「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と 入籍いたしましたことをご報告いたします。」と、投稿。



続けて「共に穏やかに歩んでいけたらと思っております。引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。」と、記しました。





そして「皆様のご健康とご多幸を 心よりお祈りしております。」と、その思いを綴っています。





２０２３年３月、篠田麻里子さんは離婚を発表。

そして、２０２４年９月、篠田さんは「現在私にはお付き合いしている男性の方がいます。」と公表。「一般の方なので詳細は差し控えますが、私や娘のことを大事にしてくれる、とても尊敬できる方です。」と、インスタグラムで明らかにしていました。







２０２４年１１月には、篠田麻里子さんは、視聴者からの質問コーナーで「再婚はありますか？（交際発表前に撮影しています）」という問いに「考えたことなかったんですけど、一番には（娘の）めいちゃんのことを、子どものことを考えて、日々すごく穏やかに過ごせているので、すごく日々ありがたいなと思いつつ。でもなんか、将来的にそういうご縁があったならば…そういうこともあったら楽しそうだなって思う自分もいます。」「なので今の今（再婚を）考えてるかって言われたら、アレなんですけど…人生って本当にどうなるかわからないなって、日々生きていてと思うんですけど。だからこそ、可能性とか未来のことはどうなるか分からないから、考えないようにして、めいちゃんとの時間を楽しく過ごしながら、そういうご縁があったら、それもそれで楽しいだろうなって思ってます。」と、その思いを明かしました。







【担当：芸能情報ステーション】