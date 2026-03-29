1週間ぶりに帰ってきたパパさんがお散歩ルートで待ち伏せしていたら、2匹のワンコは気づくのでしょうか…？ワンコたちの可愛くて面白い反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破。「めっちゃ見てたｗ」「声出して笑った」といった声が寄せられています。

【動画：1週間、仕事で帰らなかったパパが『犬の散歩ルートで待ち伏せドッキリ』をした結果…『まさかの展開』】

パパがお散歩ルートで待ち伏せしていたら…

YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」に投稿されたのは、1週間お仕事で留守にしていたパパさんが帰ってきて、柴犬の「ナラ」ちゃん＆「ソラ」くんと再会した時の様子です。

パパさんは2匹がお散歩している最中に帰ってきたので、こっそりお散歩ルートで待ち伏せするというサプライズを仕掛けることに。サングラスをかけて顔を隠し、目が合わないようにそっぽを向いて待機していたら、ママさんと一緒に2匹がトコトコと歩いてきました。果たして気づいてくれるのでしょうか…？

ワンコ2匹の可愛くて面白い反応

2匹はパパさんの数メートル先を、軽やかな足取りで横切っていったそう。すぐに気づいて駆け寄ってきてはくれなかったものの、「パパによく似た人がいるな」とは思っているようで、ナラちゃんはパパさんに視線を向けて一瞬立ち止まっていたとか。

そしてソラくんはパパさんをガン見しながら前進し、お顔だけ横を向いたままフレームアウト。可愛くて面白い反応に、思わず笑ってしまいます。

一度は通り過ぎた2匹ですが、すぐに戻ってきてパパさんをじーっと見つめ、「パパ？それとも別人？」と探りながら近づいてきたそう。そして「やっぱりパパだ！」と確信した瞬間に、大喜びで駆け寄ってきたとか。その愛を感じる反応を見て、パパさんも笑顔に。

ワンコたちの愛にほっこり

パパさんと合流した後、ナラちゃんとソラくんはルンルンでお散歩していたそう。またお家に帰った後もパパさんにたっぷり甘えて、全力で「おかえりなさい」を伝えてくれたとのこと。そんな2匹に癒されて、パパさんのお仕事の疲れはあっという間に吹き飛んでしまったことでしょう。

この投稿には「可愛すぎる」「愛を感じました」「ガン見してたとこ爆笑」「こちらをみながら通過していくのがシュール（笑）」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」には、カナダでアウトドアライフを満喫しているナラちゃん＆ソラくんの日常が投稿されています。2匹の可愛さはもちろん、自然豊かな素晴らしい景色にも癒されるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。