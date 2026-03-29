100均で何気なく買ったけど…大成功だった！「荷物多くても即見つかる」「サイズ感が絶妙」

今回は、春の新生活にぴったりなペンケースをご紹介。ネオンカラーの鮮やかさと中身が見えるメッシュ素材で、バッグの底にあってもすぐに見つけられるのが魅力。メモ帳やペン、付箋など最低限の文具がすっきり収まり、持ち運び用のコスメポーチとしても活躍します。見た目の可愛さと使い勝手の良さを兼ねた商品ですよ♪

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商品情報

商品名：メッシュペンケース（NCS、アップルグリーン）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480971742

目を引くカラーで実用的なアイテム！

春の新生活シーズン、文具や小物を可愛く整理したいと思っている人にぴったりのアイテムを見つけました。

それがこのダイソーの季節もの売り場で出会った『メッシュペンケース（NCS、アップルグリーン）』です。

鮮やかなネオンカラーが目を引くデザインで、バッグの底に入れてもすぐに見つけられるのがポイント。

また、メッシュ素材で中身が透けて見えるため、欲しいものがすぐに見つかるのも魅力です。

ダイソーの『メッシュペンケース（NCS、アップルグリーン）』を使ってみた！

実際に使ってみると、メモ帳やペン数本、付箋など、最低限の文具をしっかり収納できるサイズ感。

必要なものが一目でわかるので、机の上でもカバンの中でも探す手間が省けます。

シンプルな文具ケースだと、中身が見えずに取り出すときに探す手間がかかりますが、このケースならそのストレスもなし。

さらに、このメッシュケースは文具だけでなく、持ち運び用のコスメポーチとしても使えます。

リップやアイブロウ、ミニサイズのスキンケア用品などをまとめて入れられるので、外出先でもサッと取り出せて便利です。

カラーが派手なためバッグの中で埋もれることもなく、一目で見つけられるので重宝しています♡

今回はダイソーの『メッシュペンケース（NCS、アップルグリーン）』をご紹介しました。

サイズ感、見た目の可愛さ、使い勝手の良さのバランスが絶妙なアイテム。

デスク周りやバッグの中をすっきり整理したい人にぴったりのアイテムです。

文具やコスメを可愛く、かつ実用的に整理したいなら、まず手に取って試してほしい一品。

気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。