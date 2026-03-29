100均に神アイテム爆誕「誰も言わないけど…結構面倒じゃない？」ごちゃつくツールを1つに！

お弁当づくりでちょっと見た目を可愛くしたいとき、抜き型があると便利。でも小さな型をいくつも使うと後片付けが地味に大変。ダイソーで見つかるプレートタイプなら、ひとつでまとめて抜けて洗う手間もすっきり。細かなツールを増やしたくないときや、まとめて準備したい場面で重宝するアイテムです♪

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商品情報

商品名：型抜きプレート（くま）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480797403

この形が欲しかった〜！板状だから使うときも保管も便利！ダイソーの『型抜きプレート（くま）』

デコ弁など可愛いお弁当を作りたいときに活躍する、抜き型。小さな抜き型だと、食材を抜く位置を細かく調整できて便利な反面、正直使い分けるのが大変。

洗う数が増えて後片付けが面倒だったり、保管もバラバラになりがちで、探す手間が出てきます。

そうした手間をまとめて減らせそうな『型抜きプレート』を、ダイソーで発見！ひとつのプレートに複数の型がまとまったつくりです。

使い終わったあとはそのままざっと洗えるので、パーツごとに分けて手入れする必要がありません。収納も1枚で済むので、引き出しの中でも散らばりにくくなります。

筆者はずっとこういう抜き型が欲しかったので、即カゴINしました！

このプレートは、表と裏で型の種類が分かれているのが特徴です。表面にはクマや星型、裏面には花や丸型といった具合に、それぞれ違う型が配置されています。

表裏で使い分けできる！まとめて一気に抜けてラクチン！

今回はハムとチーズを使って試してみました。

やわらかい食材であれば、プレートを押し当てるだけでサクッと抜けます。食材が詰まりやすいので、つま楊枝や箸を使って軽く押し出してあげると、きれいに取れます。

ひとつひとつの型の間にほどよく隙間があるので、食材に押し当てたときに型同士が干渉しにくいのがポイント。形を崩さずに抜きやすくなっています。

食材の位置を調整して1種類だけ抜いたり、プレート全体を押し当てるようにして複数の型を一度に抜くことも可能。短時間で手際よく作業できてGOOD！

今回は、ダイソーの『型抜きプレート（くま）』をご紹介しました。

可愛くカットしたものを大量に用意するなら、小さな型単体のほうが向いている場合もありますが、お弁当2つ分くらいを用意するなら、個人的にはこのプレートのほうがラクでした。

一気に準備できるので手間が少なく、洗うパーツの数と収納のまとまり方を考えても、かなり扱いやすいと感じます。日々お弁当作りに励んでいる方は、ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。