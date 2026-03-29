◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＫ・タッカー外野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「２番・右翼」で先発出場し、華麗なホームランキャッチを見せた。

２点ビハインドの６回先頭。３番ペルドモの右翼への大飛球が上がると、一目散にフェンスに駆け寄り、タイミングを合わせてジャンピングキャッチ。ファインプレーでチームを救うと、本拠地ドジャースタジアムは大熱狂となった。

この日は長身右腕グラスノーが先発。初回に、１死から２番キャロルに三塁への内野安打で出塁を許すと、２死二塁から４番スミスに左前適時打を浴び、先制点を献上。さらに３回にはキャロルに犠飛を許して追加点を与え、０―２とリードを許した。

カブスから４年２億４０００万ドル（約３８０億円＝契約時のレート）で電撃加入したタッカーは、昨季まで５年連続２０本塁打を記録しているスラッガー。オールスター出場４度を誇り、昨季まで通算１１９盗塁など、メジャー屈指の５ツールプレーヤーで、今季は開幕から２番打者を任され、存在感を見せている。