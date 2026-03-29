◆第９０回アーカンソーダービー・Ｇ１（３月２８日、米国・オークローンパーク競馬場・ダート１８００メートル、良）

ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場、ダート２０００メートル）への重要ステップレースが８頭立て（１頭が出走取り消し）で行われた。アイラッド・オルティスＪｒ．騎手＝プエルトリコ出身、米国拠点＝が騎乗した１番人気のレネゲイド（牡３歳、米・トッド・プレッチャー厩舎・父イントゥミスチーフ）が、２連勝でＧ１初制覇。最後方から運び、最後の直線で外から豪快に伸びて突き抜けた。本番の有力候補として名乗りを挙げ、ＵＡＥダービーを勝って参戦を表明した日本調教馬のワンダーディーンには、強力なライバルとなりそうだ。勝ちタイムは１分４９秒７０。

アーカンソーダービーは総賞金１５０万ドル（約２億３５０９万円）で１着賞金が８３万２５００ドル（約１億３０４７万円）。「ＲＯＡＤ ＴＯ ＴＨＥ ＫＥＮＴＵＣＫＹ ＤＥＲＢＹ」の出走馬選定ポイントシリーズで、１着のレネゲイドには１００ポイントが付与された。なお、２０１５年にはアメリカンファラオが勝ち、次のケンタッキーダービーも制覇。重要な前哨戦となっている。