アイドルグループ「テラテラ」の池本しおりが２９日、都内で写真集「ほんとのしおり。」発売記念イベントを行った。

約２年ぶりとなる２ｎｄ写真集。昨年１２月にタイ・パタヤで撮影を行った。渾身（こんしん）の一冊を眺めながら池本は、「うれしくて２冊目を出せると思っていなかった。本当に感謝です」と頭を下げた。

タイでの撮影中では、スタッフよりもご飯を食べていたと明かされると、「プーパッポンカレーがおいしすぎて、３、４杯食べていました」と笑顔。また、プールでの撮影中には「『次の撮影もあるから、髪の毛濡らさないでね』って言われていたんですけど、浮き輪に座る撮影でひっくり返ってしまって、全身びしょ濡れでした」とハプニングがあったことも明かし、「写真集をくまなく見れば、そのシーンが見られるかもしれない」とアピールした。

自己採点ついては「９９点」。「３冊目を出させてもらったときに最後の１点を足して、１００点満点の一冊を出せるように頑張りたいです」と次作発売への意欲も語った。そんな３冊目の撮影地については「地元とかもいいなって思います。地元が兵庫県神戸市なんですけど、地元と関わるお仕事もしたいなって思ってて、淡路島とかも家族としか行ったことないので、いいスポットがあれば撮影したいなと思います」と青写真を描いた。