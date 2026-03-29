歌手の和田アキ子がＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）が２９日、最終回を迎えた。

オープニングで和田は、アシスタントを務める俳優の峰竜太と共にピンクのスーツに身を包み笑顔で登場し「は〜い。どうも！ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。今日もごらんいただいてありがとうございます。明るく楽しくお送りしたいと思います。アッコにおまかせ！」といつも通りのあいさつでスタートした。明るく楽しくお送りしたいと思います。アッコにおまかせ！」といつも通りのあいさつでスタートした。

この日は、事前に番組公式「Ｘ」で「準レギュラー」を務める出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、「囲碁将棋」文田大介＆根建太一、「見取り図」盛山晋太郎＆リリー、「ニューヨーク」嶋佐和也＆屋敷裕政、朝日奈央、岡田紗佳、中川安奈、山之内すず、なえなの、立花琴未（ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ）、白石まゆみ（ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ）が出演することが発表されていた。

「アッコに―」は、１９８５年１０月６日に「アッコ古舘のあっ！言っちゃった！」の後番組としてスタート。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、昭和、平成、令和の３年代にわたって日曜の昼を盛り上げてきた。２０２０年９月には「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」としてギネス世界記録に認定された。さらに同局に多大な貢献を果たした和田は今年３月にＪＮＮネットワーク協議会で特別功労賞を受賞した。

番組の終了は昨年１１月２日の生放送で和田が来年３月での終了を発表した。この時、和田は「『アッコにおまかせ！』おかげさまで先月４０周年を迎えました。私はずっと前から、この番組に関しては自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました。そして、４０周年を目標にしておりましたが、迎えることができて、あっ、これが一番いいタイミングだなと思って、今日、発表させていただきました。『アッコにおまかせ！』は来年の３月をもって終了とさせていただきます」と話した。

続けて、「本当に今までやってこられたのは、スタッフの皆さんはもちろんですけれども、出演していただいた準レギュラー陣の皆さん、そして何より日曜の昼、１１時４５分にこのチャンネルに合わせてくださった視聴者の皆さんのおかげだと深く感謝しております。４０年間、本当にありがとうございました。これからは一回一回を大切に、皆さんとともに明るく楽しくお届けしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。長い間、ありがとうございました」と感謝していた。

終了発表を受けＴＢＳは昨年１１月２６日の定例社長会見で合田隆信専務が「４０年間司会を務められた和田アキ子さんを始め、番組を支えてくださった皆さん、見てくださった視聴者の皆さんに感謝したい」と述べ終了の理由については「４０年の節目が考え方のきっかけ」と説明していた。

後番組は、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也がＭＣを務める情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）がスタートする。