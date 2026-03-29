◆第７４回フロリダダービー・Ｇ１（３月２８日、米国・ガルフストリームパーク競馬場・ダート１８００メートル、良）

ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場、ダート２０００メートル）への重要ステップレースが６頭立て（３頭が出走取り消し）で行われた。ファビアン・プラ騎手＝仏国出身、米国拠点＝が騎乗した２番人気のコマンドメント（牡３歳、米・ブラッド・Ｈ・コックス厩舎・父イントゥミスチーフ）が、４連勝でＧ１初制覇。最後方から運び、最後の直線で外から力強く伸びて差し切った。勝ちタイムは１分４９秒９９。先に先頭に立った２着のザプーマとは、１００分の１秒差の大激戦だった。

フロリダダービーは総賞金１００万ドル（約１億５６７３万円）で１着賞金が６１万３８００ドル（約９６２０万円）。「ＲＯＡＤ ＴＯ ＴＨＥ ＫＥＮＴＵＣＫＹ ＤＥＲＢＹ」の出走馬選定ポイントシリーズで、１着のコマンドメントには１００ポイントが付与された。なお、昨年のケンタッキーダービーを制したソヴリンティは同レースで２着（勝ち馬はタッパンストリート）で、注目の前哨戦となっている。