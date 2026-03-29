歌手の和田アキ子（75）がMCを務めるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の最終回が29日、スタートした。

「アッコにおまかせ！」は1985年にスタート。昨年10月に40周年を迎えていた。世相を忌憚（きたん）なく斬る和田の姿が長年お茶の間に愛されていた。

和田はオープニングで扉から「どうもー！」と元気に登場。割れんばかりの拍手を浴びながら、「きょうもご覧いただいて、ありがとうございます。明るく楽しくお送りしたいと思います」とあいさつ。和田が「アッコに…」と口にすると、出演者全員で「おまかせ！」とポーズを決めた。

この日は、最終回ということで準レギュラー19人が集合。和田が「出川（哲朗）がネクタイ締めてるの珍しいよね」と口にすると、出川は「『アッコにおまかせ！』スーツで出るの初めてです。32年でまだ準レギュラー、頑張ります！」と気合いたっぷりに話した。

和田はたくさんの出演者を前に「みんながこれだけ携わってくれた」と感激。「爆笑問題もスタッフさんもお祝いに駆けつけてくれた。凄いうれしい」と笑顔を浮かべた。