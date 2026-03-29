京都・円山公園にスタバ出店 日本家屋を再生したリラックス空間＆縁起物チャームにも注目
【女子旅プレス＝2026/03/29】京都の名勝・円山公園に「スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓店」が、3月30日（月）オープン。スターバックスとして初めて名勝に指定されている公園内への出店となる。
【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店
京都円山公園 菊の渓店は、1階と地下1階の2フロアから成る日本家屋の店舗。地下へ降りると、そこには茶室や食卓、居間を思わせるリラックスした空間が広がる。店舗のデザインコンセプトは「珈琲茶屋」。かつて街道沿いで旅人が一息ついた“茶屋”の文化を現代に再現した。まるで京都の旧家に招かれたような落ち着きの中で、散策の疲れを癒やすことができる。全80席の様々な客席から、その日の気分に合わせたお気に入りの場所を見つけるのも楽しみのひとつだ。
店内には現代アーティスト・ミヤケマイ氏による、コーヒーのストーリーを紡いだアートワークを展示。
さらに、京都で御所人形づくりを続けている島田耕園人形工房とコラボした、JIMOTO Made HIGASHIYAMA「縁起物チャーム 招き猫土鈴キク」も販売。祇園の「福玉」から着想を得た小さな縁起物で、キクタニギク（菊渓菊）の清らかな佇まいを表現した色味とした。這児、駒犬土鈴、招き猫土鈴から、何のチャームが入っているかは開封してからのお楽しみ。東山エリアの3店舗（京都二寧坂ヤサカ茶屋店／京都祇園ホテル店／京阪祇園四条駅店）に加え、京都円山公園 菊の渓店でも取り扱う。旅の思い出や日常に寄り添う“小さな縁”を持ち帰ることができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：〒605-0071 京都府京都市東山区八坂鳥居前東入円山町620-1
営業時間：7:00〜21:00
定休日：不定休
店舗面積：392.98平米 （118.87坪）／ 客席：80席
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◆スタバ、京都の名勝・円山公園に初出店
京都円山公園 菊の渓店は、1階と地下1階の2フロアから成る日本家屋の店舗。地下へ降りると、そこには茶室や食卓、居間を思わせるリラックスした空間が広がる。店舗のデザインコンセプトは「珈琲茶屋」。かつて街道沿いで旅人が一息ついた“茶屋”の文化を現代に再現した。まるで京都の旧家に招かれたような落ち着きの中で、散策の疲れを癒やすことができる。全80席の様々な客席から、その日の気分に合わせたお気に入りの場所を見つけるのも楽しみのひとつだ。
◆現代アートと限定の「縁起物チャーム」で文化に触れる
店内には現代アーティスト・ミヤケマイ氏による、コーヒーのストーリーを紡いだアートワークを展示。
さらに、京都で御所人形づくりを続けている島田耕園人形工房とコラボした、JIMOTO Made HIGASHIYAMA「縁起物チャーム 招き猫土鈴キク」も販売。祇園の「福玉」から着想を得た小さな縁起物で、キクタニギク（菊渓菊）の清らかな佇まいを表現した色味とした。這児、駒犬土鈴、招き猫土鈴から、何のチャームが入っているかは開封してからのお楽しみ。東山エリアの3店舗（京都二寧坂ヤサカ茶屋店／京都祇園ホテル店／京阪祇園四条駅店）に加え、京都円山公園 菊の渓店でも取り扱う。旅の思い出や日常に寄り添う“小さな縁”を持ち帰ることができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓店（きょうとまるやまこうえん きくのたにてん）
住所：〒605-0071 京都府京都市東山区八坂鳥居前東入円山町620-1
営業時間：7:00〜21:00
定休日：不定休
店舗面積：392.98平米 （118.87坪）／ 客席：80席
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