2代目ヴァンキッシュにこだわった理由

「2007年に南アフリカから英国へ来た時、手持ちは312.98ポンドしかありませんでした。今でもよく覚えていますよ」と、引退した英国の実業家マニ・アジジさんは語る。「クルマを買う余裕はなかったので、自転車に乗っていました」

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それから18年が経った現在、彼の資産は300ポンドから、少なくとも22万5000ポンド（約4800万円）もするこのアストン マーティン・ヴァンキッシュV12を購入できるほどになった。



マニ・アジジさんのアストン マーティン・ヴァンキッシュV12 AUTOCAR

「これがわたしにとって初めてのアストンです。以前、ベントレーを2台所有していました。GTとGTCです。でも、ずっとアストンが欲しかった。南アフリカにいた頃は、ヴァンキッシュに憧れていました」

「自分で買うと決めた時、絶対に2代目モデルに乗りたいと思っていました。自然吸気V12エンジンが欲しかったんです。それは1つの時代の終わりを告げるものでしたからね。赤のボディに淡い色のインテリアという組み合わせにこだわりました。この1台を見つけるのに数か月かかりましたよ」

マニさんがこのヴァンキッシュを所有して1年余りになる。初年度登録がいつだったかは覚えていない（25万ポンド近いクルマだから、些細なことは気にしていないのかもしれない）が、アストン マーティンのディーラーで購入した際、走行距離は約2万4000kmだったという。それ以来、1万km以上を走った。

「仕事を引退した今、これがわたしの日常の足です。ガレージに保管していますが、いつも使っているので走行距離はどんどん増えていきます。ヴァンキッシュに傷がついても、修理に出すだけです。愛車ではありますが、過度に神経質になったりはしません」

機体を裏切らない秀逸な走り

もちろん、ヴァンキッシュの所有には、購入費用だけでなく維持費もかかる。その点について言えば、マニさんは最近の整備で約1000ポンド（約22万円）、さらに新しいタイヤ一式に1300ポンド（約28万円）を支払ったばかりだ。

彼はそれらの請求を静かに受け入れているように見えたが、保険料の話をすると表情が明るくなった。「比較サイト経由で1500ポンド（約32万円）だったんです！ 嬉しい誤算でした。年間走行距離は1万2000kmまでという制限がありますが、わたしの走行距離もそれくらいなので問題ありません」



マニ・アジジさんのアストン マーティン・ヴァンキッシュV12 AUTOCAR

そして実際に走らせると、ヴァンキッシュは決して期待を裏切らなかったという。

「とても素晴らしいクルマで、期待していた通りです。パワーはいつでも発揮され、ターボチャージャー付きのW12ベントレーとは違って、とてもリニアなんです」

「エンジンは想像以上に車体の中央寄りに配置されています。コーナリングはフラットで、乗り心地も抜群。後輪駆動なので、濡れた路面ではリアが少し滑りますが、危険なほどではありません」

助手席にはなぜかキツネのぬいぐるみ

そんなヴァンキッシュを気に入っているマニさんだが、いつか手放すことはあるのだろうか？

「手放すつもりはありません。自然吸気V12エンジンが持つ価値を大切にしたいという気持ちもあります」



マニ・アジジさんのアストン マーティン・ヴァンキッシュV12 AUTOCAR

今後は、他のアストン マーティンのオーナーたちと一緒に、欧州をロードトリップしたいと考えているそうだ。

「最近、ウィンザーのガーズ・ポロ・クラブでアストン マーティン・オーナーズクラブのメンバー数人と会いました。みんな本当にいい人たちで、彼らとロードトリップをするのは楽しいでしょうね」

助手席に置かれたふわふわのぬいぐるみについて、マニさんは次のように説明する。

「英国に来て2年後、最初のクルマとしてBMW 330iを買いました。どういうわけか、小さなテディベアを置いたんです。それ以来、どのクルマにもぬいぐるみを置いています。まるで守護神のような存在ですよ。ベントレーGTには『ドロシー』と名付けたアヒルを置いていました。これは『フォクシー・フォックス』っていうんです」

300ポンドの手持ち金と自転車から、20年足らずで22万5000ポンドのヴァンキッシュを手に入れることができたマニさん。現役を引退した今なら、その楽しみをじっくりと満喫できるだろう。