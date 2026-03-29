朝ドラ『風、薫る』ヒロインの見上愛＆上坂樹里、“美文字”に反響「お上手」「達筆ですね」 ドラマタイトルを書に記す
NHK連続テレビ小説『風、薫る』（30日スタート）でW主演を務める俳優・見上愛、上坂樹里の“筆文字”が披露され、「お上手」「達筆ですね」と反響を呼んでいる。
【写真】「お上手」「達筆ですね」と反響！見上愛＆上坂樹里が筆で記した『風、薫る』
写真は27日、見上が自身のインスタグラムで公開したもの。放送開始までのカウントダウンをするとともに「これはクランクイン前の書道稽古の時に、先生がうちわを用意してくださって、樹里ちゃんと2人で書いたもの」だと話し、「風、は樹里ちゃん担当。薫る は私が書きました」と説明した。
この日は、高石あかり（※高＝はしごだか）主演の『ばけばけ』が最終回を迎え、投稿では「そして、#ばけばけ チームの皆さま、お疲れさまでした！」とねぎらいの言葉を伝えていた。
コメント欄には、2人が書いた習字へのリアクションのほか、「見上さんが朝ドラ主演に選ばれた時は、まだ先だな〜と思ってましたが、もう来週からスタートかぁ」「これから半年間、楽しみにしています」「これからも応援します」などの声が寄せられ、ドラマへの期待感が高まっていた。
『風、薫る』は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。
明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリーで、見上は一ノ瀬りん、上坂は大家直美を演じる。
【写真】「お上手」「達筆ですね」と反響！見上愛＆上坂樹里が筆で記した『風、薫る』
写真は27日、見上が自身のインスタグラムで公開したもの。放送開始までのカウントダウンをするとともに「これはクランクイン前の書道稽古の時に、先生がうちわを用意してくださって、樹里ちゃんと2人で書いたもの」だと話し、「風、は樹里ちゃん担当。薫る は私が書きました」と説明した。
コメント欄には、2人が書いた習字へのリアクションのほか、「見上さんが朝ドラ主演に選ばれた時は、まだ先だな〜と思ってましたが、もう来週からスタートかぁ」「これから半年間、楽しみにしています」「これからも応援します」などの声が寄せられ、ドラマへの期待感が高まっていた。
『風、薫る』は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。
明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリーで、見上は一ノ瀬りん、上坂は大家直美を演じる。