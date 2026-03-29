「格が違う」前半の日本代表に足りなかったプレーを即座にやってのけた18番。やはりこのFWがいないと厳しいのか

「格が違う」前半の日本代表に足りなかったプレーを即座にやってのけた18番。やはりこのFWがいないと厳しいのか