８戦で挙げた４勝の相手はJ２昇格組とJ３勢のみ。百年構想リーグ優勝を目ざす横浜FCの須藤大輔監督は、厳しい現実をどう受け止めているのか

８戦で挙げた４勝の相手はJ２昇格組とJ３勢のみ。百年構想リーグ優勝を目ざす横浜FCの須藤大輔監督は、厳しい現実をどう受け止めているのか