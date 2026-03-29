８戦で挙げた４勝の相手はJ２昇格組とJ３勢のみ。百年構想リーグ優勝を目ざす横浜FCの須藤大輔監督は、厳しい現実をどう受け止めているのか
［J２・J３百年構想リーグEAST-A第８節］横浜FC １−３ 湘南／３月28日／ニッパツ三ツ沢球技場
ホームでの湘南ベルマーレ戦。目下３連勝中の横浜FCにとっては真価を示したい一戦だっただろう。
J２勢７クラブ、J３勢３クラブの計10クラブで争われる百年構想リーグEAST-Aで、横浜FCは７節を終えて４勝３敗だった。
ただ、４勝した相手はJ２昇格組の栃木シティとヴァンラーレ八戸、J３のザスパ群馬とSC相模原で、いずれも昨季はJ３を舞台にしていたクラブだ。一方、３敗の内訳はJ２のモンテディオ山形とベガルタ仙台、J３の栃木SC。要するに、昨季もJ２だったクラブには勝っていないのだ。
だからこそ、同じJ２降格組でもある湘南との試合は、横浜FCの現在地を知るうえで重要な試合でもあったと言える。しかし、結果は１−３。後半は押し込む時間が増え、シュート数も湘南の約２倍の20本を放ち、何度か決定機を作ったが、90＋６分にジョアン・パウロが奪った１点にとどまった。
ここまでの８試合で、J２昇格組とJ３勢にしか勝てていない現状を、横浜FCの須藤大輔監督はどう受け止めているのか。
「J３の栃木SCに０−４で負けていますから、J３に勝てる保証もない。一方で、例えば山形戦は（シュート数などの）数値で勝っているし、一番大事なxG（ゴール期待値）も高いので、あとは結果だけ。
ただ、結果を残さない限り、百年構想リーグの優勝や2026-27シーズンでのJ１昇格は遠のいてしまうから、内容、結果、育成、フィロソフィーの４本を早めに構築していきたい。今はその過程にいるので、産みの苦しみじゃないですけど、選手もすごく苦しんでいると思う。
もちろん目先の勝利も大事で、J２のクラブやＪ２に降格した湘南に勝ちたいし、勝たなければいけない。それは重々分かっていますが、J１で定着するためのサッカーと道筋を作って、ゴールを奪えるチームじゃないとJ１で定着できないと考えているので、未来をしっかり見据えて、ぶれずにやっていきたい」
大きな課題はもうひとつある。横浜FCがクリーンシートで終えたのは群馬戦のみで、勝利した試合も含めて失点している他の７試合は、すべて相手に先制点を奪われていることだ。この現実に須藤監督は「ダメです。絶対に与えちゃいけない」と語気を強める。
「今、我々が構築しているサッカーは点を取りに行くことと、カウンターを受けたり、自陣でのミスで失点をしてしまうことが隣り合わせにあります。しかし、失点をしてしまうと、自信と勇気が持てなくなるので、先制点を大事にしていきたい。
ただ、そういうシチュエーションは必ずあるので、カウンターや自陣でのロストに対して、もう１個寄せ切るだったり、失った瞬間を考えてポジションを取れるようにならないといけない。けど、それよりも自分たちがもっと有機的に入っていけるように針を振っているので、どこで失うかってところが大事になってくる。
まだまだ若い選手が多く、失点しても『大丈夫』『返すよ』っていうマインドになれない選手もいると感じます。現に２点取られても、３点取る、４点取ることができているので、取れる力があるから自信を持ってやろうっていう方向に持っていきたい」
新たなチームを作るには時間がかかる。“インプレッシブサッカー”を掲げ、堅守速攻とは180度異なる攻撃的なスタイルへの変革を図っているなかでは、なおさらだろう。須藤監督はこれからどうチームを導いていくのか。今後のマネジメントに注目だ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【記事】突然現れたレジェンドに地元ファン殺到、現地スコットランドで目撃した”凄まじい影響力”
ホームでの湘南ベルマーレ戦。目下３連勝中の横浜FCにとっては真価を示したい一戦だっただろう。
J２勢７クラブ、J３勢３クラブの計10クラブで争われる百年構想リーグEAST-Aで、横浜FCは７節を終えて４勝３敗だった。
ただ、４勝した相手はJ２昇格組の栃木シティとヴァンラーレ八戸、J３のザスパ群馬とSC相模原で、いずれも昨季はJ３を舞台にしていたクラブだ。一方、３敗の内訳はJ２のモンテディオ山形とベガルタ仙台、J３の栃木SC。要するに、昨季もJ２だったクラブには勝っていないのだ。
ここまでの８試合で、J２昇格組とJ３勢にしか勝てていない現状を、横浜FCの須藤大輔監督はどう受け止めているのか。
「J３の栃木SCに０−４で負けていますから、J３に勝てる保証もない。一方で、例えば山形戦は（シュート数などの）数値で勝っているし、一番大事なxG（ゴール期待値）も高いので、あとは結果だけ。
ただ、結果を残さない限り、百年構想リーグの優勝や2026-27シーズンでのJ１昇格は遠のいてしまうから、内容、結果、育成、フィロソフィーの４本を早めに構築していきたい。今はその過程にいるので、産みの苦しみじゃないですけど、選手もすごく苦しんでいると思う。
もちろん目先の勝利も大事で、J２のクラブやＪ２に降格した湘南に勝ちたいし、勝たなければいけない。それは重々分かっていますが、J１で定着するためのサッカーと道筋を作って、ゴールを奪えるチームじゃないとJ１で定着できないと考えているので、未来をしっかり見据えて、ぶれずにやっていきたい」
大きな課題はもうひとつある。横浜FCがクリーンシートで終えたのは群馬戦のみで、勝利した試合も含めて失点している他の７試合は、すべて相手に先制点を奪われていることだ。この現実に須藤監督は「ダメです。絶対に与えちゃいけない」と語気を強める。
「今、我々が構築しているサッカーは点を取りに行くことと、カウンターを受けたり、自陣でのミスで失点をしてしまうことが隣り合わせにあります。しかし、失点をしてしまうと、自信と勇気が持てなくなるので、先制点を大事にしていきたい。
ただ、そういうシチュエーションは必ずあるので、カウンターや自陣でのロストに対して、もう１個寄せ切るだったり、失った瞬間を考えてポジションを取れるようにならないといけない。けど、それよりも自分たちがもっと有機的に入っていけるように針を振っているので、どこで失うかってところが大事になってくる。
まだまだ若い選手が多く、失点しても『大丈夫』『返すよ』っていうマインドになれない選手もいると感じます。現に２点取られても、３点取る、４点取ることができているので、取れる力があるから自信を持ってやろうっていう方向に持っていきたい」
新たなチームを作るには時間がかかる。“インプレッシブサッカー”を掲げ、堅守速攻とは180度異なる攻撃的なスタイルへの変革を図っているなかでは、なおさらだろう。須藤監督はこれからどうチームを導いていくのか。今後のマネジメントに注目だ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
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