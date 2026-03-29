小芝風花、人気キャラの“新作編み物”を披露「ピクミン新作キター」「素晴らしいクオリティ」「プロ級」
俳優の小芝風花（28）が28日、自身のインスタグラムを更新。「編み物日記 No.12」と題し、新作の編み物作品を公開した。
【写真】「プロ級」人気キャラの“新作編み物”を披露した小芝風花
小芝はこれまでにも人気ゲーム『ピクミン』風の赤、青、黄色などの編み物キャップを披露しており、その度に編み物の腕前が話題になっていた。
今回披露した“新作”は、「羽ピクミン」。明るめのヘアカラーにピンクのトップスを合わせたコーディネートで完成品を身につけた写真を披露し、「色メガネの丸い顔した、桃色のピクミン。背中に1対の羽があり空中を自在に飛び回ることができるが、その引き換えに体格は小柄で軽く攻撃力は弱い」と紹介した。
この投稿にファンからは、「素晴らしいクオリティ」「上手！かわい」「プロ級」「縫い物お上手すぎます ほんとに似合っててかわいいです」「ピクミン新作キター」「待ちに待ったピクミンの仲間たち！」などの声が寄せられている。
【写真】「プロ級」人気キャラの“新作編み物”を披露した小芝風花
小芝はこれまでにも人気ゲーム『ピクミン』風の赤、青、黄色などの編み物キャップを披露しており、その度に編み物の腕前が話題になっていた。
今回披露した“新作”は、「羽ピクミン」。明るめのヘアカラーにピンクのトップスを合わせたコーディネートで完成品を身につけた写真を披露し、「色メガネの丸い顔した、桃色のピクミン。背中に1対の羽があり空中を自在に飛び回ることができるが、その引き換えに体格は小柄で軽く攻撃力は弱い」と紹介した。
この投稿にファンからは、「素晴らしいクオリティ」「上手！かわい」「プロ級」「縫い物お上手すぎます ほんとに似合っててかわいいです」「ピクミン新作キター」「待ちに待ったピクミンの仲間たち！」などの声が寄せられている。