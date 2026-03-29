商業施設やオフィス、文化施設が一体となった再開発エリア「高輪ゲートウェイシティ」（東京都港区）が２８日、全面開業した。

開発にあたったＪＲ東日本は、羽田空港からの好立地を生かし、国内外の人に親しまれる地域作りを本格始動させる。

街の目玉となるのは文化施設「モン タカナワ」だ。地下３階地上６階建てで、建築家の隈研吾さんが外装デザインを監修した。建物外部に張り巡らされた、らせん状のスロープや、ふんだんに取り入れられた植栽が特徴だ。

地下には、最新の映像技術が活用できるスクリーンを備えたステージがあり、インターネット配信などにも対応する。海外でも人気の高いマンガのイベントなどが開催される予定だ。屋上テラスや、４階にある畳の空間は、無料で自由に出入りでき、散策や休憩に利用できる。

オープン直後に訪れた目黒区の男性（６０）は「山手線の車窓から毎日見上げて完成するのを心待ちにしていた」と声を弾ませた。

高輪ゲートウェイシティは、ＪＲ東日本が車両基地の跡地９・５ヘクタールを再開発した。文化施設のほかに、複合ビル３棟と、居住棟の計５棟を整備。このうち複合ビル２棟は昨年春に先行開業していた。居住棟は４月に入居が始まる。

ＪＲ東は２８日、大井町駅（品川区）でも、ホテルや映画館などが入る２棟の高層ビルを開業させた。このエリアは「大井町トラックス」と名づけられ、高輪と大井町の２か所を中継でつないでセレモニーが行われた。喜勢陽一社長は「国際都市間競争に打ち勝つ東京の新たなバリューを発信し続ける。ワクワクと心躍る未来生活を創出していく」と話した。

再開発の過程では、１８７２年に日本で初めて開業した鉄道の遺構「高輪築堤」が区域内に見つかり、一部が国史跡に指定された。ＪＲ東は現地保存を進めていて、保存活動の展示ギャラリーもこの日にオープンした。