3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。超倹約家の30歳・元球団チアガールのモデル美女が、浪費家の31歳彼氏が発する無責任な言葉を真っ向から否定し、話題を呼んでいる。

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本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリア旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組だ。

オーストラリアの美しい夕暮れの砂浜で、将来について語り合うルナとユウキ（31）。ルナは結婚と出産を見据え、ユウキに具体的な数字や期限を求めていた。

ユウキから「俺が（結婚の）期限を明確に言えば、納得はしてくれるん？」と問われたルナは、「自分の許容範囲の期間かどうかやな」と冷静に返答。年齢によるタイムリミットから、一刻も早く子どもを望むルナは、さらに「本当にそこ。『俺が稼ぐから待っとけや』とかは無理やもん」と、耳障りの良い言葉だけの約束を一蹴した。

「『金稼げるようになるまで待ってくれ』とか、いつやねん、死んでまうわ」とぐっと涙を堪えて笑い飛ばすルナ。「結婚は35歳で」というふわっとした構想は描きつつも、現実を見ず、給料を飲み代に溶かしてしまう“マインド大学生”な彼氏に対し、超倹約家の彼女が突きつけたのは、逃げ場のないシビアな現実だった。