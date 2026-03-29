俳優の谷原章介、お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介、フジテレビの鈴木唯アナウンサーが２９日、東京・台場のフジテレビで同局系「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・前７時）の取材会に出席し、放送初回とは思えない仲の良さを見せた。

初回放送が終わったばかりだが、互いの直してほしいことを聞かれると、谷原は「唯ちゃんが立ち位置通りちゃんと立ってほしかった。逆に伊藤くん近い」とチクり。伊藤は谷原に「（オンエアが）始まるギリギリまで話すのはやめてほしい。１個も記憶に残らないような話を…」と苦笑いを浮かべた。

伊藤は鈴木に「許さない」という出来事が発生。「ここ（口周り）におできがあって、本番前にメイクさんがいなくて困った時に、松崎（涼佳）アナがコンシーラーありますって貸してくれた。鈴木アナも持っているはずなのに、黙ってた。『こいつにだけ貸したくない』みたいな感じで。俺だったら貸すけどね。コンシーラーを貸し借りできる仲ではない」とねたみ節。鈴木は「伊藤さんのは大丈夫です」と拒否し、遅刻癖のある伊藤を「伊藤さんに関しては来てくれただけで、ありがとうございます」「ニュースの話って、伊藤さんに振っていいんですかね？」といじり倒した。

鈴木は「食べるのがはやすぎて、私が２口目食べるくらいで食べ終わっていた」とロケ中の谷原の様子を告白。「ちょっと気まずかった」と本音を漏らすと、谷原は「もう一杯、食べるね」と答えていた。

それぞれの思うことをぶつけ合った３人だが「初めてと思えないくらい伊藤さん、唯ちゃんとの息があっていて手応えのある放送になった」（谷原）、「明るく楽しい方ばっかであっという間に過ぎた」（鈴木）と関係はバッチリ。来週以降の放送でも和気あいあいとした３人の掛け合いに注目だ。