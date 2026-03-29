俳優の日野友輔が２９日、都内で２０２６年度カレンダーの発売記念イベントを開催した。

完成品を前に「カレンダーになるのは恥ずかしい気持ちもあったんですけど、僕自身が小さいときにアニメのカレンダーだったり好きなスポーツ選手のカレンダーを買って気分が上がってた。皆さんにもそういう気持ちになっていただけたら」と笑顔。「ビジュが良いというところを押した。カッコイイとかわいいだったりとか、２３歳の自分らしさがたくさん詰まっていたら良いなと思います」とアピールした。

ヘアバンドを巻いているカットもあり「事務所の先輩でもある山田裕貴さんが「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ〜ＴＨＥ ＳＴＯＲＹ ＯＦ Ｓ．Ｗ．Ｏ．Ｒ．Ｄ．〜」という作品に出られたときにバンドを巻いてらっしゃる役が好きだった」と告白。「そこからバンダナとかヘアバンドとかつけてたんですけど、（習っていた）サッカーのコーチに『そんなのつけてくんな。髪が邪魔なら切れ』と言われてから家の中でしかつけてなかった」とした上で、「お風呂上がりっぽいパジャマにヘアバンドはプライベートに近い感じかなと思います」と満足げだった。