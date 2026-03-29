◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２四球で迎えた２点を追う５回１死一塁のの３打席目は二ゴロ併殺打に倒れ、１１打席連続無安打となって打率は１割４分３厘になった。

ダイヤモンドバックス戦の先発は、エデュアルド・ロドリゲス投手（３２）。第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）ではベネズエラ代表の先発として初優勝に導いた左腕だ。準々決勝の日本戦では登板がなかったが、決勝の米国戦で先発して５回途中１安打無失点の好投を見せて歓喜の優勝に導いた。日本は準々決勝でベネズエラに敗退。ＷＢＣで対戦はなかったが、リベンジ対決となった。

１点を追う初回先頭の１打席目は、カウント３―１から低めのシンカーを見極めて四球。得点にはつながらなかったが、昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁が「３４」に伸びて、自己最長の「３６」にあと「２」と迫った。２点を追う３回１死一塁の２打席目も四球。出塁はしたが、１０打席連続安打なしとなった。２点を追う５回１死一塁の３打席目では”ロボ審判”こと自動ストライク・ボール判定システム（ＡＢＳ）でボール判定がストライクになる不運もあり、二ゴロ併殺打に倒れた。大谷の打席では２戦連続でボールがＡＢＳによってストライクとなった。

２６日（同２７日）の開幕戦では、初回先頭の１打席目に右前安打。打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）という強烈な当たりで２０年以来６年ぶりにシーズンの初打席で初安打を放った。だが、その後は３四死球がありながら、試合前の時点で８打席連続で無安打。この日の試合開始前の時点で打率は６打数１安打の打率１割６分７厘となっていた。

この日の試合前はブルペンでの投球練習を行って２７球を投げ、今季初登板となる３日後の３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦へ備えていた。