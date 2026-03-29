久保光代アナ これからもよろしくお願いいたします！（ABCテレビ）
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26回目となる「光代のキラリ中継」は、京都で開催中のアイスイベント「あいぱく」から。
「newsおかえり」「正義のミカタ」「ミュージックジェルム」など、テレビ・ラジオを通してさまざまな仕事を経験させていただきました。
「ひよこ日記」は、今回で一区切り。
これからもどうぞよろしくお願いいたします！
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ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新
アナ回覧板
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26回目となる「光代のキラリ中継」は、京都で開催中のアイスイベント「あいぱく」から。
この1年間、中継の現場に立つたびに新しい出会いや発見があり、楽しさと同時に難しさも実感しました。
「newsおかえり」「正義のミカタ」「ミュージックジェルム」など、テレビ・ラジオを通してさまざまな仕事を経験させていただきました。
一つひとつの経験が濃く、駆け抜けるように過ぎた1年でした。
壁にぶつかるたび、先輩方やスタッフの皆さん、そして視聴者の皆様の言葉に支えられ、少しずつ前に進むことができました。
「ひよこ日記」は、今回で一区切り。
少し寂しさもありますが、ここからは2年目です！
まだ小さな光ではありますが、皆さまの日常にそっと明かりを灯せるよう、これからも丁寧にお伝えしていきます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします！
そして、次のひよこ日記もお楽しみに！
久保光代