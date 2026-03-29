Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年3月28日、ニュージーランド・マヒア半島の第1発射施設から「Electron（エレクトロン）」ロケットを打ち上げ、ESA（ヨーロッパ宇宙機関）の測位衛星実証ミッション「Celeste（セレステ）」の最初の2機を所定の軌道へ投入しました。今回のミッション名は「Daughter Of The Stars（星の娘）」です。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Electron（Daughter Of The Stars）

・ロケット：Electron

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月28日 18時14分

・発射場：ロケットラボ第1射場（マヒア半島、ニュージーランド）

・ペイロード：Celeste IOD-1、IOD-2（ESA LEO-PNT Pathfinder A）

Celesteは、ESAが進める低軌道測位・航法・計時（LEO-PNT: Low Earth Orbit Positioning, Navigation and Timing）実証ミッションです。中軌道のGalileoを補完する低軌道レイヤーとして、高度510kmからの測位サービスの可能性を検証します。

今回軌道投入されたIOD-1は、スペイン企業「GMV」主導のコンソーシアムが、IOD-2はThales Alenia Space（フランス）主導のコンソーシアムがそれぞれ開発しました。2機はL帯およびS帯の新しい信号やサービス能力を軌道上で検証します。

ESAによると、低軌道からの信号は地上により近い位置から送られるため、都市部のビル群や極地などでも可用性や堅牢性の向上が期待されています。将来的には自動運転車、鉄道・海運・航空の安全管理、緊急災害対応、IoT機器の追跡などへの活用が見込まれています。

Celesteの実証段階では全11機体制が計画されており、残る衛星は2027年の打ち上げが予定されています。さらにESAは2025年の閣僚理事会（CM25）で、次段階となる「軌道上準備段階（IOP）」への拡大も承認しています。

関連画像・映像

【▲ ESAのセレステ衛星を搭載し発射台に立つエレクトロンロケット（Credit: Rocket Lab）】

We're LIVE with the webcast for our 85th launch: The 'Daughter Of The Stars' mission for the European Space Agency @esa https://t.co/3aXlzFJSQL

- Rocket Lab (@RocketLab) March 28, 2026



文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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