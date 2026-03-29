◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年3月28日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3打席目までは2四球、二ゴロ併殺だった。

相手先発はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にベネズエラ代表として出場し、決勝のアメリカ戦で4回1/3を1安打無失点と好投し、同国初の世界一に貢献したエデュアルド・ロドリゲス。先頭打者として打席に入った初回はしっかりとボール見極め、四球を選んだ。さらに0―2の3回1死一塁からの第2打席も四球を選んで好機を拡大。得点こそ入らなかったが、仕事を確実に果たした。

5回1死一塁からの第3打席、カウント1―1から外角低めカットボールを見逃したが、相手のABSチャレンジによってボールがストライクに変更され、追い込まれる形に。最後はカウント2―2から92.7マイル（約149.2キロ）の直球に詰まらされ、二ゴロ併殺に倒れた。

開幕戦は3打数1安打。先頭打者として迎えた初回の打席で、打球速度111・1マイル（約178・8キロ）の強烈な右前打を放ち、4年連続の開幕戦安打を記録。前日の試合では3打数無安打ながら、4―4の8回無死二塁の場面で、進塁打となる二ゴロを打ち、続くタッカーの決勝右前打を引き出した。

3月31日（同4月1日）のガーディアンズ戦に先発する大谷は、この日の試合前、プライアー投手コーチらが見守る中、ブルペンで27球を投球。全てノーワインドアップからの投球で、直球にスイーパー、カーブなど交え、感覚を確認するように丁寧に投じた。