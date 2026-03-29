「誰も想像していなかった」人生初ゲームキャプテン。遠藤航に助言仰いだFW前田大然「感謝の気持ちでプレーした」
[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]
W杯出場国同士であるスコットランドとの親善試合で日本代表のゲームキャプテンに任命されたのは、スコットランドの名門クラブであるセルティックで5年間にわたってプレーしているFW前田大然だった。不慣れな役割だったがしっかりと主将としてのタスクをこなしたうえで、62分間のプレーで1-0の勝利に貢献。「サッカー人生でこの姿を見せられるというのは誰も想像していなかったと思う。これまで色んな人が支えてくれたので、感謝の気持ちを持ってプレーした」と感慨深げに語った。
前田が森保一監督からゲームキャプテンを任せると言われたのは試合当日の昼食を終えた後だった。
キックオフまで時間はわずか。「(キャプテンは)人生初。さすがにこれはやばい、コイントスとかも知らんし」。指揮官からの指名を意気に感じながらも、半ば冷や汗気味になった前田。ケガで招集外ながら家族そろってリバプールからハムデン・パークに観戦に来ていた遠藤航にすぐさま連絡し、ゲームキャプテンの手順について助言を仰いだ。
ただ、こういうことはえてして計画通りにいかないもの。前田は、「コイントスでボールを取るのか、コートを取るのかを(遠藤に)聞いた。けど日差しがあったので、チームメイトから(エンドを)変えてほしいみたいな。でもコイントスで負けたので相手が陣地を取ってボールしか取れなかった。初めてなのに話していたこととやっていることが全然違ったので戸惑いはありましたが、自分もいい経験になりました」と苦笑いを交えながら振り返った。
前田のこの姿にはパリ五輪世代でチームキャプテンを務めていたMF藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)も、「初めてキャプテンマークを巻くという感じだったので、おぼつかない感じもありましたけど」と言って笑みを浮かべ、「でも大然くんらしく、多くはしゃべらなかったですけど、走ることでチームメートに勢いを与えるところだったりは背中で見せてくれていたのかなと思います」と称えていた。
左ウイングバックの位置でのプレーでは、左センターバックに入ったDF伊藤洋輝(バイエルン)との好連携でCKのチャンスを何度も得るなど、攻撃のアクセントになる場面も多かった。
腕に巻いたキャプテンマークについては「試合前は少し気になっていたが、試合中は自分のプレーをしようと思っていたのでそこまで意識はしていなかった」とプレーに支障はなかった 。「チームとしては(前半は)点を取れなかったけど、カタールのワールドカップみたいに粘り強く戦えば後半チャンスになるという、日本らしい戦いができたと思う」。前田にとって大きな意味を持つスコットランド戦となった。
(取材・文 矢内由美子)
W杯出場国同士であるスコットランドとの親善試合で日本代表のゲームキャプテンに任命されたのは、スコットランドの名門クラブであるセルティックで5年間にわたってプレーしているFW前田大然だった。不慣れな役割だったがしっかりと主将としてのタスクをこなしたうえで、62分間のプレーで1-0の勝利に貢献。「サッカー人生でこの姿を見せられるというのは誰も想像していなかったと思う。これまで色んな人が支えてくれたので、感謝の気持ちを持ってプレーした」と感慨深げに語った。
キックオフまで時間はわずか。「(キャプテンは)人生初。さすがにこれはやばい、コイントスとかも知らんし」。指揮官からの指名を意気に感じながらも、半ば冷や汗気味になった前田。ケガで招集外ながら家族そろってリバプールからハムデン・パークに観戦に来ていた遠藤航にすぐさま連絡し、ゲームキャプテンの手順について助言を仰いだ。
ただ、こういうことはえてして計画通りにいかないもの。前田は、「コイントスでボールを取るのか、コートを取るのかを(遠藤に)聞いた。けど日差しがあったので、チームメイトから(エンドを)変えてほしいみたいな。でもコイントスで負けたので相手が陣地を取ってボールしか取れなかった。初めてなのに話していたこととやっていることが全然違ったので戸惑いはありましたが、自分もいい経験になりました」と苦笑いを交えながら振り返った。
前田のこの姿にはパリ五輪世代でチームキャプテンを務めていたMF藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)も、「初めてキャプテンマークを巻くという感じだったので、おぼつかない感じもありましたけど」と言って笑みを浮かべ、「でも大然くんらしく、多くはしゃべらなかったですけど、走ることでチームメートに勢いを与えるところだったりは背中で見せてくれていたのかなと思います」と称えていた。
左ウイングバックの位置でのプレーでは、左センターバックに入ったDF伊藤洋輝(バイエルン)との好連携でCKのチャンスを何度も得るなど、攻撃のアクセントになる場面も多かった。
腕に巻いたキャプテンマークについては「試合前は少し気になっていたが、試合中は自分のプレーをしようと思っていたのでそこまで意識はしていなかった」とプレーに支障はなかった 。「チームとしては(前半は)点を取れなかったけど、カタールのワールドカップみたいに粘り強く戦えば後半チャンスになるという、日本らしい戦いができたと思う」。前田にとって大きな意味を持つスコットランド戦となった。
(取材・文 矢内由美子)