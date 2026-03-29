まだA代表5戦目、ブラジル&ガーナに続き欧州勢にも勝った22歳DF鈴木淳之介「知らない間に基準が上がっている」

まだA代表5戦目、ブラジル&ガーナに続き欧州勢にも勝った22歳DF鈴木淳之介「知らない間に基準が上がっている」