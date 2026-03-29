愛する家族を守るために、宿敵・合六亘（北村有起哉）の組織を自ら潰す決意をした早瀬陸（松山ケンイチ／鈴木亮平）。日曜劇場『リブート』（TBS系）が描いているのは「愛のためなら。」というテーマが貫かれた、ストレートな家族愛の物語だ。一方、その必死な奔走の裏側で、視聴者の心に強烈に刻まれているのは、実は彼らを追い詰める悪役たちの姿ではないだろうか。

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振り返ると、本作には実に多くの悪役が登場した。合六をはじめ、海江田勇（酒向芳）や菊池（塚地武雅）ら組織の利権を守る幹部たち。その下で実働部隊として動く冬橋航（永瀬廉）や霧矢直斗（藤澤涼架）。さらには、それらすべてを飲み込もうとする政治家・真北弥一（市川團十郎）まで。そもそも、早瀬がリブートした儀堂（鈴木亮平）自身が「悪徳警官」という設定であり、この物語は最初から最後まで、多層的な悪に塗り潰されている。そのバリエーションはまさに「悪の博覧会」と言っていいほど多様であり、それぞれのキャラクターが放つ底知れぬ魅力が、私たちを最後まで楽しませてくれた。

本作の悪役たちが放つ最大の魅力は「リブート」という設定がもたらす、キャラクターの多層性にある。整形手術によって「別人」になりすますという仕掛けは、画面に映る人物の言葉や行動のすべてに、「これは演技か、それとも本心か？」という疑念を常に潜ませる。視聴者は物語を追う中で、絶えず「この悪役も、実は『善』の側にいるのではないか？」と、わずかな光を探し続けることを強いられるのだ。

その象徴として視聴者の脳内を最後まで掻き回し続けたのが、監察官・真北正親（伊藤英明）だ。早瀬の前に現れるときに見せる不気味な笑みや、獲物を射抜くような鋭い眼光。さらには、真意を測らせない数々の意味深なセリフ。真北は最初から最後まで、善と悪の間で視聴者を翻弄し続けた。伊藤英明という俳優は、熱きヒーロー像を彷彿とさせる一方で、「悪意」を孕んでいるようにも見えるその眼差しが、観る者に強烈な不安を抱かせる。その俳優としての奥行きを最大限に生かし、「極悪人かもしれないし、救世主かもしれない」という期待と疑念を交互に突きつける脚本は見事というほかない。その不気味な存在感は、本作における「悪」のバリエーションに、奥行きと知的で冷徹な色気を与えていた。

一方で、真北とはまた異なる「二面性」を体現したのが、冬橋航の存在だ。合六の冷徹な実行部隊として、感情の読めない表情で非情な任務を淡々とこなす。しかし物語が進むにつれ、彼が手を汚し続けていた理由が「身寄りのない子供たちの居場所を守るため」であったことが明かされる。悪に染まったかに見えた彼の裏側には、誰よりも純粋な「守る理由」があった。このねじれた二面性が、冬橋というキャラクターに、抗いがたい悲劇性と気高さを与えた。

本作における悪役の魅力を語る上で、もうひとつ最大のポイントとなるのが、合六亘の存在だ。マネーロンダリング組織のトップとして君臨し、自分に都合の悪い人物は容赦なく排除する残虐性を持つ。政界への資金還流によって更なる権力の増大を狙う彼は、一見すれば「打倒すべき悪」の一人に過ぎないように見えた。

しかし物語が進むにつれ、その認識は根底から覆される。早瀬が家族を守るために選んだはずの「リブート」という禁じ手さえも、実は合六が最初からすべて把握し、自らの目的のために仕組んだ「筋書き」の一部だったのだ。早瀬が家族のためにと足掻けば足掻くほど、合六が用意した「儀堂」という役柄の深みへとハマっていく。このあまりにも完成された支配構造によって、真相を知った瞬間、視聴者である私たちまでもが合六の回す「悪の歯車」に突如として放り込まれたような衝撃を受ける。

早瀬に感情移入していたはずが、気づけば合六が次にどんな「配役」を繰り出し、物語をどう歪めていくのかを、注視せざるを得なくなる。この「悪側が回す歯車の中に、主人公も視聴者もいつの間にか組み込まれていた」という視聴体験こそが、合六という悪役を魅力的に私たちの目に焼き付けた正体なのだろう。

そして終盤、これら「悪の博覧会」を飲み込む巨大な「クジラ」として降臨したのが、政治家・真北弥一（市川團十郎）だ。彼が放つ、画面を割らんばかりの威圧感は、個人の愛憎など届かない「国家というシステム」そのものを具現化している。「日本をリブートする」と一点の曇りもなく言い切る彼の前では、早瀬の家族愛も合六の脚本も、目的のための「資源」に過ぎない。ただそこに居るだけで場を支配してしまう悪役としての「格」は、視聴者に絶望を突きつけながらも、抗いがたい力強い魅力を放っていた。

本作がこれほどまでに観る者を惹きつけるのは、主人公・早瀬が抱く「一途な愛」を、強烈な悪役たちが、その裏側から際立たせ続けてきたからだ。彼らが仕掛ける「闇」が深ければ深いほど、その渦中でボロボロになりながらも家族を想う早瀬の叫びが、より鮮烈に浮かび上がる。この「悪の博覧会」の果てに私たちが目撃したのは、悪役たちが放つ圧倒的な熱量とそれぞれの正義の衝突だった。日曜劇場という枠組みさえも「リブート」して見せた、この予測不能なドラマを象徴する真の功労者は、底知れぬ魅力を放ち続けた彼ら悪役たちに違いない。（文＝よしはらゆう）