イングランド代表からライスやサカら8人離脱…27人体制で日本戦へ
イングランド代表は28日、31日の日本代表戦を前に8選手が離脱することを発表した。
離脱するのはGKアーロン・ラムズデール(サウサンプトン)、DFフィカヨ・トモリ(ミラン)、DFジョン・ストーンズ(マンチェスター・C)、MFアダム・ウォートン(クリスタル・パレス)、MFデクラン・ライス(アーセナル)、ブカヨ・サカ(アーセナル)、FWノニ・マドゥエケ(アーセナル)、FWドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ)。それぞれ負傷や検査のためなどとしている。
もともと35人の大型スカッドを組んでおり、日本戦は27人体制で臨むことになった。コンディション管理のためウルグアイ戦でメンバー外だったFWハリー・ケイン(バイエルン)など、9人が新たに合流する。
以下、日本戦に向けたイングランド代表メンバー
▽GK
ジョーダン・ピックフォード(エバートン)
ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)
ジェームズ・トラッフォード(マンチェスター・C)
ジェイソン・スティール(ブライトン)
▽DF
ダン・バーン(ニューカッスル)
ニコ・オライリー(マンチェスター・C)
ジェド・スペンス(トッテナム)
ハリー・マグワイア(マンチェスター・U)
マーク・グエヒ(マンチェスター・C)
エズリ・コンサ(アストン・ビラ)
ベン・ホワイト(アーセナル)
ルイス・ホール(ニューカッスル)
ティノ・リブラメント(ニューカッスル)
▽MF
モーガン・ロジャーズ(アストン・ビラ)
エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)
ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)
ジェームズ・ガーナー(エバートン)
ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)
コビー・メイヌー(マンチェスター・U)
ハービー・バーンズ(ニューカッスル)
▽FW
ハリー・ケイン(バイエルン)
アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)
ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)
ドミニク・ソランケ(トッテナム)
マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)
フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
コール・パーマー(チェルシー)
離脱するのはGKアーロン・ラムズデール(サウサンプトン)、DFフィカヨ・トモリ(ミラン)、DFジョン・ストーンズ(マンチェスター・C)、MFアダム・ウォートン(クリスタル・パレス)、MFデクラン・ライス(アーセナル)、ブカヨ・サカ(アーセナル)、FWノニ・マドゥエケ(アーセナル)、FWドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ)。それぞれ負傷や検査のためなどとしている。
以下、日本戦に向けたイングランド代表メンバー
▽GK
ジョーダン・ピックフォード(エバートン)
ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)
ジェームズ・トラッフォード(マンチェスター・C)
ジェイソン・スティール(ブライトン)
▽DF
ダン・バーン(ニューカッスル)
ニコ・オライリー(マンチェスター・C)
ジェド・スペンス(トッテナム)
ハリー・マグワイア(マンチェスター・U)
マーク・グエヒ(マンチェスター・C)
エズリ・コンサ(アストン・ビラ)
ベン・ホワイト(アーセナル)
ルイス・ホール(ニューカッスル)
ティノ・リブラメント(ニューカッスル)
▽MF
モーガン・ロジャーズ(アストン・ビラ)
エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)
ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)
ジェームズ・ガーナー(エバートン)
ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)
コビー・メイヌー(マンチェスター・U)
ハービー・バーンズ(ニューカッスル)
▽FW
ハリー・ケイン(バイエルン)
アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)
ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)
ドミニク・ソランケ(トッテナム)
マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)
フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
コール・パーマー(チェルシー)