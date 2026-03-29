　イングランド代表は28日、31日の日本代表戦を前に8選手が離脱することを発表した。

　離脱するのはGKアーロン・ラムズデール(サウサンプトン)、DFフィカヨ・トモリ(ミラン)、DFジョン・ストーンズ(マンチェスター・C)、MFアダム・ウォートン(クリスタル・パレス)、MFデクラン・ライス(アーセナル)、ブカヨ・サカ(アーセナル)、FWノニ・マドゥエケ(アーセナル)、FWドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ)。それぞれ負傷や検査のためなどとしている。

　もともと35人の大型スカッドを組んでおり、日本戦は27人体制で臨むことになった。コンディション管理のためウルグアイ戦でメンバー外だったFWハリー・ケイン(バイエルン)など、9人が新たに合流する。

　以下、日本戦に向けたイングランド代表メンバー

▽GK

ジョーダン・ピックフォード(エバートン)

ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)

ジェームズ・トラッフォード(マンチェスター・C)

ジェイソン・スティール(ブライトン)

▽DF

ダン・バーン(ニューカッスル)

ニコ・オライリー(マンチェスター・C)

ジェド・スペンス(トッテナム)

ハリー・マグワイア(マンチェスター・U)

マーク・グエヒ(マンチェスター・C)

エズリ・コンサ(アストン・ビラ)

ベン・ホワイト(アーセナル)

ルイス・ホール(ニューカッスル)

ティノ・リブラメント(ニューカッスル)

▽MF

モーガン・ロジャーズ(アストン・ビラ)

エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)

ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)

ジェームズ・ガーナー(エバートン)

ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)

コビー・メイヌー(マンチェスター・U)

ハービー・バーンズ(ニューカッスル)

▽FW

ハリー・ケイン(バイエルン)

アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)

ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)

ドミニク・ソランケ(トッテナム)

マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)

フィル・フォーデン(マンチェスター・C)

コール・パーマー(チェルシー)