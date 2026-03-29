「白内障の進行を止める」ための治療法はご存知ですか？【医師監修】

白内障と診断されると「この先視力はどうなるのだろう？」と不安になりますよね。白内障は中高年以降に多くみられる目の病気ですが、進行のしかたや段階ごとの症状、そして進行を遅らせる対処法を理解しておくことが大切です。白内障はゆっくり進むことが多く、適切な治療や生活習慣の工夫で日常生活への影響を減らすことができます。本記事では、白内障の進行を止めるための治療法について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「白内障の進行を止める」にはどうすべき？進行度別の症状や食事面のポイントも解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

栗原 大智（医師）

2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科学教室に入局。日々の診察の傍らライターとしても活動しており、m3や日経メディカルなどでも連載中。「視界の質＝Quality of vision（QOV）」を下げないため、診察はもちろん、SNSなどを通じて眼科関連の情報発信の重要性を感じ、日々情報発信にも努めている。日本眼科学会専門医。

白内障の進行を止めるための治療法

白内障の進行を止めるために眼科ではどのような治療が行われますか？

白内障が初期と診断された場合、まずは点眼薬による進行抑制治療が行われるのが一般的です。現在の医療では、一度濁った水晶体を透明に元どおりにする目薬は存在しません。しかし、ピレノキシン製剤や、グルタチオン製剤の点眼薬が白内障の進行を遅らせる目的で用いられています。

ピレノキシンは水晶体のタンパク質が変性して濁るのを阻害し、グルタチオンはレンズ内の抗酸化物質を補って濁りを抑える働きがあります。これらの点眼薬は毎日継続してさす必要がありますが、初期白内障の進行をゆるやかにする効果が期待されています。ただし、目薬で水晶体の濁り自体を改善することはできないため、視力が劇的によくなることはありません。あくまで現状より悪化するペースを抑えるための治療となります。

点滴以外の白内障の進行を止める治療法を教えてください

白内障が中期～進行期に進み、見えづらさが日常生活に支障を来たすようなら手術による治療を検討します。手術が必要な段階になるまでは、眼科で定期的に経過観察を行いつつ、生活上の工夫で対応します。

白内障が原因で運転免許更新に必要な視力に満たなくなるケースもあるため、運転をする方は医師と相談して手術のタイミングを決めることも大切です。白内障の進行を早める恐れのある全身疾患（糖尿病など）がある場合は、その治療もしっかり行いましょう。

白内障の治療に副作用はありますか？

白内障の進行抑制に用いられる点眼薬は副作用はまれですが、長期間使用するため防腐剤によるドライアイなどによる目の渇きや異物感などが起こることがあります。これらの症状は点眼を中止すれば治まる軽度なものがほとんどですが、異常を感じたら早めに担当医に伝えましょう。一方、手術自体は眼内レンズ挿入術といって濁った水晶体を人工のレンズに置き換える方法で、安全性が高く短時間で終わるのが一般的です。医師とよく相談し、不安な点や術後の経過について説明を受けておきましょう。

編集部まとめ

白内障と診断されたばかりの方にとって、今後の見え方や生活への影響は心配の種だと思います。しかし、白内障は正しく恐れて正しく対処すれば決して悲観すべき病気ではありません。進行はゆっくりで、初期のうちは点眼治療や生活習慣の見直しによって視力低下を抑えることが可能です。

何より大切なのは、早い段階から病状を理解し、日常的な対策をコツコツ続けることです。紫外線予防や禁煙、栄養バランスのよい食事といった習慣は、目の健康のみならず全身の健康にもメリットがあります。そうした積み重ねが白内障の進行を緩やかにし、快適な視生活を長く維持することにつながります。

そして、もし手術が必要な状態になっても、現在の白内障手術は安全性が高く日帰りも可能な治療ですので、過度に心配しすぎないでください。定期的に眼科医の診察を受けながら、自分の目と上手に付き合っていきましょう。見えにくさを我慢せず、適切なケアと治療で大切な視力を守ってくださいね。

参考文献

白内障（公益財団法人 日本眼科学会）

ビタミンＣ摂取と老人性白内障発症の関係について（国立研究開発法人 国立がん研究センター）