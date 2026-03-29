開催：2026.3.29

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 6 - 1 [Wソックス]

MLBの試合が29日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとWソックスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はチャド・パトリック、対するWソックスの先発投手はショーン・バークで試合は開始した。

1回裏、3番 クリスチャン・イエリチ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-0 CWS、5番 ギャレット・ミッチェル 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-0 CWS

2回裏、さらにピッチャーが悪送球でブリュワーズ得点 MIL 4-0 CWS

4回表、4番 村上宗隆 初球を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 MIL 4-1 CWS

6回裏、9番 ブランドン・ロックリッジ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 5-1 CWS

7回裏、7番 ジョーイ・オーティズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-1 CWS

試合は6対1でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのアーロン・アシュビーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はWソックスのショーン・バークで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 11:18:18 更新