俳優の谷原章介（５３）、お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介（３６）、鈴木唯アナウンサー（３２）が２９日、フジテレビ系の新情報番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜、前７・００）の初回生放送終了後に、囲み取材に応じた。

メインキャスターを務める谷原は平日の「めざまし８」、「サン！シャイン」の番組終了後、日曜日の朝に引っ越した形となり「週末ですので、皆さんにとってリラックスして見ていただけるものをお届けしたい。エンタメの情報が多くなるのかなと思います」と今後を明かした。

初回を振り返り「初めてと思えないくらい伊藤さんと、鈴木さんとの息の合った放送でした」と言うが、初のキャスター挑戦となる伊藤からは「谷原さんが、始まるギリギリまで話しかけてくるので、やめてほしいです」と注文。谷原は「しゃべり始める直前まで、ずっとしゃべってた」と陳謝も、伊藤は「一つも記憶に残らない話でした。マンガの話とか」と苦笑いした。

番組でやってみたい企画について谷原は「資格を取るとかどう？。みんなで。競争する訳じゃないんだけど、みんなで資格を目指そうじゃないけど、英検５級くらいから」と提案に鈴木アナは「いいですねえ」と乗り気。伊藤には「なんとかソムリエの人がいると、説得力がある。伊藤君はエンタメソムリエとかいいねえ」と勧めていた。