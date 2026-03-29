深夜2時、サッカー日本戦中継で「マジ声出た」 度肝抜く23歳のプレーに感嘆「感覚バグるな…」
国際親善試合
サッカー日本代表は28日（日本時間29日）、英グラスゴーで行われた国際親善試合でスコットランドと対戦し、1-0で勝利した。後半39分にMF伊東純也が決勝点をマーク。守備では23歳の守護神GK鈴木彩艶がスーパーセーブでチームを救った。
圧巻のプレーだった。前半8分、右サイドからクロスを上げられると、エリア内から193cmの大型MFスコット・マクトミネイが至近距離からシュート。敵地ファンも一瞬喜び、失点かと思われたこの局面で、左手のみで反応。ボールは右ポストに当たって難を逃れた。
中継したU-NEXT公式Xが実際のシーンを公開。日本時間29日の深夜2時に飛び出した驚異的なプレーに、ネット上の日本ファンからは感嘆の声が溢れた。
「これは完全にやられたと思ったけど、ザイオンのスーパーセーブ凄すぎた」
「バケモンすぎた」
「これマジで観てて声出たw」
「いやあ、これは良く止めたな！」
「感覚バグるな…」
「神です」
日本は今後、31日（同4月1日）にロンドンでイングランドと対戦する。
（THE ANSWER編集部）