1983年、医学部に通う優秀な姉が、突然、統合失調症を発症。現実とは思えない言葉を叫び始めた。研究者で医師でもある両親は「問題ない」として医療から遠ざけ、南京錠をかけて家に閉じ込めた――。

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弟の藤野知明監督は、20年にわたって家族を記録し、ドキュメンタリー映画『どうすればよかったか？』として公開。今年1月には同名の書籍『どうすればよかったか？』（文藝春秋）も刊行された。

エリート一家に生まれ、父を強く尊敬して医学部に進んだ姉の身に、何が起きていたのか。藤野監督に話を聞いた。（全4回の1回目／2回目に続く）



藤野知明監督 ©文藝春秋

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両親ともに医師免許を持つエリート一家

――藤野さんが生まれた家庭について教えてください。

藤野知明さん（以下、藤野） 1966年に札幌市の真駒内というところで生まれ育ちました。昔、札幌オリンピックの選手村があった近くですね。そこで父、母、8歳上の姉、僕の4人で暮らしていました。

――ご両親はどんな人だったのでしょうか。

藤野 両親が2人とも研究者で、医師免許を持っているんです。父は生理学を、母は薬理学を研究していたようです。元々は大学の研究室が一緒で、母が父の研究していた分野について尋ねに行ったことが最初の出会いだと聞いています。要するに、職場結婚ですよね。

父は定年退職した後に叙勲されています。おそらく勤続年数とか、退職する時の役職に応じたものだと思います。母は薬理学の教授をやっていて、教科書を書いていたりもしました。

しっかり者で何でもできるタイプだった姉

――ご両親は、家庭でも教育熱心だったのでしょうか。

藤野 日本で「教育熱心」というと、いい大学に入って、いい会社に入って、高い給料をもらって、みたいなイメージがあると思うんですけど。父はそういう目標ではなく、何か1つの目標に到達するための方法を探して、それをルール化したり、理論を作ることに重きを置いていたように思います。

――ご両親と藤野さんはどのような関係性だったのですか。

藤野 姉がしっかり者で何でもできるタイプだった一方で、僕はあんまり出来が良くなかったんですね。だから両親からは「何であなたはできないのか」みたいな感じではありました。

――研究者として働くご両親の姿を間近で見ながら育ったと思いますが、そういった職業に憧れるような気持ちもあったのでしょうか。

藤野 ありましたね。分からないものを解明していく仕事なので、「すごく意味のあることをやっているな」と思っていたんです。当時、僕が人間を相手にすることに苦手意識を持っていたこともあったので、商売をやったり医師になったりするよりは、両親がやっているような研究職の方が面白そうに思えたんですね。

勉強も、答えがはっきり出る物理や数学が好きだったので、子どもの頃は図書館で天文や数学、物理、研究者の伝記ばかり読んでいました。だからもう、自分は両親のように研究者になるものだと疑っていなかったですね。

「普通を通り越している感じ」優秀だった姉と父の関係性

――8歳上のお姉さんはどんな人だったのですか。

藤野 すごく優秀だったと思います。中学時代は生徒会の副会長をしていて、友達もたくさんいました。多才なほうで、ピアノと絵を習ったりもしていましたね。

姉は子どもの頃から父のことをものすごく尊敬していたのですが、その関係性がちょっと普通を通り越している感じがあって。

――どういったところが普通ではなかったと感じますか。

藤野 尊敬を通り越して、崇拝していた感じがあったんですね。母との関係性は特別変わったことはなかったんですが、父に対してはそういう傾向がずっとありました。

僕と姉が生まれる前、両親が箱根かどこかに新婚旅行に行ったそうなんですが、その時に、切り絵で横顔の似顔絵を作ってくれるアーティストの人がいたんですね。それで父と母もお土産に作ってもらったようなんですが、それを家のどこかから見つけてきた姉が、父の顔の切り絵だけを自分の部屋の壁に貼っていたんですよ。

――お母さまの切り絵は貼らずに、お父さまのだけ。

藤野 外見についても、姉は「自分は父親に似ている」という認識が強かったんですね。姉が子どもの頃に描いた家族4人の似顔絵を見てみると、姉と父の顔は目が大きくて、鼻も小さく描いてあって、同じ系統で描かれているんです。

一方で、母と私は丸い顔をしていて、鼻が豚のように描かれているわけです。確かに僕は母に似ているんですけれど、そういう似顔絵からも、姉が父に似ていることを意識しているのがわかるんですよね。

「医師でもあり研究者でもある父の背中を追って…」仮面浪人を経て医学部に入った姉

――お姉さんは、お父さんと自分をどこか同一視していたのでしょうか。

藤野 「優秀な父に似ている自分は優秀だ」とか「自分も父のようになるんだ」という気持ちが強かったんだと思います。僕が生まれる前のことですけど、1960年代に、父がフンボルト留学生に選ばれて西ドイツのハイデルベルクに滞在したことがあったんですね。

その時に母と姉も同行したそうなんですが、当時、父のやっていた研究が世界的に注目されていたらしく、論文がイギリスの科学雑誌に何度か載ったりしていたんです。

――幼少期にそんなお父さんの姿を間近で見ていた経験が、お姉さんにとって強い理想像を作るきっかけになったのでしょうか。

藤野 それはあったと思いますね。父の家系は祖父が小学校の校長先生だったせいもあってか、高学歴の人が多いと感じます。そういうところも、姉が父を強く意識するようになった理由のひとつかもしれないですね。

――藤野さんは、お姉さんが何かに縛られているように見えましたか。

藤野 姉は「父と同じところまで行かなきゃいけない」という風に、自分で作ったルールに縛られているように見えましたね。

もちろんそれが統合失調症を発症した原因だと言いたいわけではありませんが、でもそのルールから逃げることができなかったことが、姉にはストレスになったかもしれません。

医師でもあり研究者でもある父の背中を追ってか、姉は医学部を目指して2浪したあと、一度文系の大学に入ったんですが、すぐに退学して。医学部を目指して受験勉強を再開したのですが、浪人を避けて理系の大学に入り直したという経緯があるんです。医学部に合格したのはその後なので、仮面浪人も含めると4年間の浪人生活を送ったことになります。

「人間関係に行き詰まってしまった」大学入学後に起こったこと

――お姉さんの努力が実り、念願かなって医学部に入学したのですね。

藤野 そうですね。ところが姉は、大学内で孤立してしまったようです。 母の説明によると、男女の付き合い方についても姉は父に相談していたようなんですけど、父は「最初から1人を選ばずに、まんべんなく付き合って最後に1人にすればいいんだ」と言ったらしいんですね。

姉は父の言葉を実行して結果的に人間関係に行き詰まってしまったようです。母は姉に関することは被害妄想的な言動が多くて、どこまで事実か判断が難しいのですが。

大学からの帰り道に、ゴミを拾い集めて帰ってくるように…

――勉強以外のところで辛い思いをしてしまったのですね。

藤野 その結果、解剖実習の単位を落としてしまったんですね。確か、解剖実習は学部へ入って最初くらいに取らないといけなかったんですけど、そこで単位を落としたのが姉としては辛かったんだと思います。

すごく何でもできる人だったので、そういう人間関係の部分で自分がコントロールできないというか、うまくいかなかったことで自信を失ってしまったのかもしれません。その頃から、姉は「自分は優秀だ」という手紙を、当時単身赴任をしていた父に送るようになっていたみたいなんです。

――お父さんはどんな反応だったのですか。

藤野 その手紙を読んだ父はかなり違和感を覚えていたそうです。文法がおかしいというわけではなく、姉がどうしてそんなわかりきったことをわざわざ手紙に書いて送ってくるのか、父には理解できなかったそうです。

その前後くらいに、姉が大学からの帰り道にゴミを拾い集めて帰ってくるようになったんです。

――それはどういったゴミだったのでしょう。

藤野 家から地下鉄の駅までは800メートルくらいの距離があったんですが、毎日、その間に落ちていた木の枝や空き缶、ビニール袋なんかを両手いっぱいに抱えて帰ってくるんですね。やっていること自体はいいことなんですけど、日常の変化では説明できない何かが起きているのではないかと心配にはなりましたよね。

「きれいでなければいけない、汚いことがあってはいけない」といった強迫観念のようなものがあったのかなと想像していますけど。

「夜7時か8時くらいに突然、隣の姉の部屋から叫び声が…」

――そういったお姉さんの様子を、周囲も感じ取っていたのでしょうか。

藤野 姉の様子が気になった医学部の人が、家族が気付いているか心配して、うちに来たこともありましたから。

姉に急性期症状が出て、救急車で運ばれたのはちょうどその時期だったと思います。

――お姉さんに何があったのですか。

藤野 1983年の春頃、姉が24歳で、僕が高校2年生の時ですね。あの頃は、僕も姉も夜ご飯を食べた後にすぐ寝て、夜中の12時か1時に起きて勉強をするという習慣があったんです。

その日も僕は夜6時くらいにご飯を食べて、そのあと自室で寝ていたんですが、夜7時か8時くらいに突然、隣の姉の部屋から叫び声が聞こえたんですね。

布団の中で唸ったり叫んだりしていたんですが、内容はとにかく現実とは思えない話をくり返していて。1つだけ覚えているのは「パパがテレビの歌番組に出て歌っていた時に応援しなくてごめんね」という内容です。

撮影＝佐藤亘／文藝春秋

〈「地下鉄の駅に裸の女がいるから、逮捕してくれ」統合失調症になった“医学部の姉”が泣き叫び…“エリート一家”で育った弟（59）が語る、家庭内の混乱〉へ続く

（吉川 ばんび）