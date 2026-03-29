Cocomi、ブラックコーデのお花見ショットが美しすぎ
木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のCocomiが、29日までにInstagramを更新。ブラックコーデのオフショットを披露した。
【写真】美しすぎるCocomiと桜の2ショット（ほか9枚）
Cocomiが「椿と桜」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、きれいに色づいた椿の花や桜をバックに、ブラックコーデのCocomiが笑顔で佇む姿が収められてる。
彼女の投稿には1.8万件を超える「いいね！」が寄せられている。
■Cocomi（ここみ）
3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Melancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」Instagram（@cocomi_553_official）
【写真】美しすぎるCocomiと桜の2ショット（ほか9枚）
Cocomiが「椿と桜」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、きれいに色づいた椿の花や桜をバックに、ブラックコーデのCocomiが笑顔で佇む姿が収められてる。
彼女の投稿には1.8万件を超える「いいね！」が寄せられている。
3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Melancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」Instagram（@cocomi_553_official）